Der Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen um die Oranienburg-Holding kam am Dienstagabend zu seiner ersten Sitzung zusammen – und die Ränge in der Aula der Comenius-Grundschule waren voll besetzt. Kein Wunder. Ein solches Gremium tagt sonst eher selten. „Untersuchungsausschüsse werden nicht in jeder Wahlperiode eingerichtet. Der letzte ist 25 Jahre her – es ist also eine Ausnahme“, erklärte der SVV-Vorsteher Dirk Blettermann eingangs. Es sollten Dinge aufgeklärt werden, die nicht so gelaufen seien, wie es hätte sein sollen. Es werde viel Arbeit und Kraft kosten, und die Ausschussmitglieder seien ehrenamtliche Kollegen.

„Ich bitte, keine Vorverurteilungen zu machen, sondern den Ausschuss seine Arbeit so schnell und so gründlich wie möglich erledigen zu lassen“, mahnte der SPD-Mann. Bis Ende des Jahres, wie ursprünglich geplant, sei es wohl nicht zu schaffen, der Stadtverordnetenvorsteher nannte nun den Sommer 2021 als Ziel für den Abschluss der Untersuchungen. Konsequenz, Transparenz und Unabhängigkeit solle der Ausschuss an den Tag legen, erklärte der Ausschussvorsitzende Daniel Langhoff ( FDP). Es gehe dabei vor allem um die Mitglieder der kommunalen Gesellschaften. „Wir versprechen Fleiß und Offenheit aus der Region für die Region und wollen immer ansprechbar und respektvoll sein.“

Vier Blöcke der Aufklärung

Thomas Ney (Piraten) erklärte, das Gremium wolle die Angelegenheit blockweise aufklären. Er nannte dabei vier Untersuchungsschwerpunkte. Die dringendsten Fragen, die zuerst geklärt werden müssten, seien jene nach dem Bauprojekt „Weiße Stadt“, die juristisch höchst strittigen „Inhouse“-Vergaben, das Weisungsrecht zwischen Holding und Woba sowie die Vergabe von Konzessionen. Weiterhin sollten strukturelle Probleme bezüglich der Holding (etwa die Kontrolle durch den Aufsichtsrat oder die Finanzbeziehungen zur Stadt), den Gründungsprozess und im letzten Schritt die Evaluation der Holding besprochen werden.

Regelmäßig solle die Stadtverordnetenversammlung über die Arbeit des Ausschusses informiert werden, so Ney weiter. Der CDU-Stadtverordnete Michael Ney erklärte mit Blick auf das Thema „Weiße Stadt“, man solle sich nicht ins operative Geschäft einmischen, dafür sei der Aufsichtsrat zuständig. „Wir sollten uns eher mit der Gründungsphase und der DNA der Holding befassen“, so Ney, der an zahlreiche Rechtsverstöße im Zusammenhang mit der Holding glaubt. Der Untersuchungsausschuss mische sich ja nicht in operative Dinge ein, stellte Thomas Ney klar. Am Ende wurde das Vorgehen, das Daniel Langhoff und Thomas Ney gemeinsam erarbeitet hatten, mehrheitlich so beschlossen.

Mitte September kommt der Ausschuss wieder zusammen

Geklärt werden, das schlugen die beiden ebenfalls fort, müssten zudem im Rahmen einer externen Überprüfung unter anderem Fragen wie die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder gegenüber den Stadtverordneten – und ob dies mit dem Recht auf Akteneinsicht nach der Brandenburgischen Kommunalverfassung einhergehe, erklärte Thomas Ney. Es gebe auch Fragen nach der Vergabe für die Kostensteigerungen bei der Gründung der Holding, ebenso wie nach dem Ausschreibungsverfahren bei der Besetzung des Holding-Geschäftsführers oder nach der Überprüfung möglicher Interessenskonflikte zwischen den einzelnen Anstellungsverträgen des Holding-Geschäftsführers Alireza Assadi. Enrico Geißler (Linke) wollte noch wissen, welche Möglichkeiten die Stadtverordneten hätten, die kommunalen Unternehmen „in die richtige Richtung zu lenken“. Der Ausschussvorsitzende Daniel Langhoff schlug vor, dass die Fraktionen noch weitere Fragen einreichen könnten.

Der Ausschuss solle wieder am Dienstag, 15. September, um 17 Uhr zusammenkommen, dann soll es unter anderem um die Finanzierung des Bauprojektes in der Weißen Stadt gehen.

Von Marco Paetzel