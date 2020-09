Drogerieartikel einkaufen und dabei Gutes tun: Die Oranienburger Filiale der dm-Drogerie führt am Montag, den 28. September, einen Aktionstag zu Gunsten der ehrenamtlichen Wildtierretter durch. Ein Teil der Tageseinnahmen wird dem Tierschutzverein für dessen Arbeit gespendet.

Aktionstag in Drogerie für Oberhavels Wildtierretter

