Oranienburg

Radfahren ist ihr Metier. Aber auch die Ortsgruppe Oranienburg des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) bleibt auf der sicheren Seite. So folgen sie den Corona-Empfehlungen des Bundes- und des Landesverbandes Brandenburg und sagen alle Veranstaltungen im Mai ab. Der Juni ist noch fraglich, ganz aktuelle Infos gibt es immer auf der Webseite touren-termine.adfc.de .

Leider sind eine ganze Reihe von attraktiven Touren bereits abgesagt oder schon ausgefallen - wie die Neubürger-Tour mit dem Oranienburger Bürgermeister Alexander Laesicke oder die Atelier-Tour zu lokalen Künstlern. Andere Touren stehen auf der Kippe. „Wenn wir aber schon nicht zusammen als Gruppe radeln können, so wollen wir doch alle ermutigen, das Fahrrad zu nutzen. Wir registrieren zur Zeit ganz viele Neuradler, die alle feststellen: Frische Luft und Bewegung machen Laune und bringen Abwechslung“, heißt es in einer Pressemitteilung des ADFC. Fahren Sie allein, zu zweit oder mit der Familie entsprechend den Vorschriften mit nötigem Abstand und seit neuestem auch mit den Mitgliedern eines befreundeten Haushalts. Auch mit Start und Ziel „Zuhause“ gibt es in unserer grünen Umgebung und zumal jetzt im Frühling viel zu sehen – mehr als im Vorbeifahren durchs Autofenster und mehr als im zu-Fuß-Radius.

Der ADFC wartet nun darauf, dass die behördlichen Anordnungen und die Empfehlungen des Verbandes geführte Radtouren wieder erlauben. Dann wird die ADFC Ortsgruppe Oranienburg die geplanten Touren auch wieder anbieten und die eine oder andere entfallene Tour auch nachholen.

Von MAZonline