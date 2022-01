Oranienburg: Andenken an verstorbenen Motorradfahrer beschädigt

Oranienburg

Es ist ein wahrlich trauriger Anblick, und das gleich im doppelten Sinne: Am ehemaligen Flugplatz liegt ein Holzkreuz im Dreck. Eine schwarze Trauerschleife ist am unteren Ende drum herum gebunden, obenauf thront ein Motorradhelm – ein Erinnerungsstück an einen Motorradfahrer, der am 23. September 2020 bei einem Verkehrsunfall in der Flugpionierstraße/ Ecke Rewestraße ums Leben gekommen ist. Freunde und Familie des damals 36-jährigen Christoph hatten das Kreuz kurz nach dem tödlichen Unfall aufgestellt, Kerzen und Blumen säumten damals den Straßenrand. Nun haben Unbekannte die Gedenkstelle geschändet, das Kreuz gestohlen und es auf einen Waldweg geworfen.

Ein Lkw nahm dem Motorradfahrer die Vorfahrt. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

„Wir sind über einen Facebook-Eintrag darauf aufmerksam geworden“, erzählt Petra Laubsch aus Oranienburg. Sie und ihre Zwillingsschwester Anja waren gut mit dem Verstorbenen befreundet. Die Schwestern leiteten den Beitrag an den engsten Freundeskreis des Motorradfahrers weiter. „Dann ist jemand hingefahren, hat das Kreuz gefunden und es wieder zurück gebracht“, berichtet Petra Laubsch weiter.

Motorradhelm und Kreuz sind beschädigt

Der Helm und auch das Kreuz seien stark beschädigt. „Alles total demoliert“, sagt sie traurig. Wer zu solch einer Tat fähig sein könnte, kann die Oranienburgerin nur mutmaßen. „Möglicherweise wollte sich jemand einen schlechten Scherz erlauben.“ Verstehen könne eine solche Aktion niemand. „Mir hat das gleich im Herzen weh getan, auch im Freundeskreis war das Entsetzen über die Tat groß.“

Die Rettungskräfte kämpften vergeblich um das Leben des 36-Jährigen. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Verständlich, wenn man bedenkt dass Christoph und Anja Laubsch sich zu einem früheren Zeitpunkt bei der Arbeit kennengelernt und dann angefreundet hatten. „Er war ihr bester Freund“, sagt Petra betrübt. Auch am Tag des tödlichen Unfalls wollten sich die Schwestern mit dem 36-Jährigen treffen, um gemeinsam die Kinder der Zwillinge aus der Kita abzuholen. „Auf dem Weg zur Kita hat uns schon jemand von einem Motorradunfall am Rewe-Lager erzählt“, erinnert sie sich.

Schon da habe die Schwestern ein ungutes Gefühl beschlichen, „wir hatten Angst, dass er es gewesen sein könnte.“ Die schreckliche Vorahnung sollte sich nur wenig später bewahrheiten. „Wir haben dann über seinen engsten Freundeskreis erfahren, dass es tatsächlich er war, der den Unfall hatte und dass er dabei verstorben ist.“ Ein Lkw hatte dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen, Christoph verstarb noch am Unfallort.

Lebensgefährtin stirbt zwei Wochen vorher bei einem Unfall

Noch dramatischer wird die Geschichte, wenn man noch gut zwei Wochen in der Zeit zurück geht: Am 7. September ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 172 zwischen Germendorf und Behrensbrück. Dort wollte ein Auto von einem Feldweg auf die L 172 auffahren und stieß dabei mit einem anderen Auto zusammen.

Die Lebensgefährtin des Motorradfahrers verstarb nur zwei Wochen vorher bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Germendorf. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Durch die Wucht des Aufpralls wird der weiße Wagen gegen einen Baum geschleudert. Eine 48-jährige Frau stirbt noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen – es ist die Lebensgefährtin des tödlich verunglückten Motorradfahrers.

Von Stefanie Fechner