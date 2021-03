Oranienburg: Aufkleber setzt Zeichen gegen Rassismus

Oranienburg

Anlässlich des Aktionstages „Vorsicht, Vorurteile! Wir setzen ein Zeichen gegen Rassismus“ am Donnerstag setzte die Partnerschaft für Demokratie mit ihren Partnern ein sichtbares Zeichen gegen Alltagsrassismus im Landkreis. „Zu viele gehen einfach über mich hinweg“, steht in großen roten Lettern auf gelbem Grund auf dem Aufkleber, den Juliane Lang vom Kreisjugendring Oberhavel, Anke Schaefer vom Fachbereich Jugend und Landrat Ludger Weskamp am Donnerstagmorgen auf dem Geh- und Radweg vor der Kreisverwaltung aufbrachten.

Rassismus und Vorurteile sind ein großes Problem für Betroffene

Der Aktionstag soll den Blick darauf lenken, dass rechtsextreme Übergriffe und rassistische Diskriminierungen ein dauerhaftes Problem sind. Rassismus fange mit Vorurteilen an und nur wer sie sich bewusst mache, kann sie überwinden, lautet die Botschaft der Aufkleber. „Rassismus und Vorurteile werden im Alltag oft nicht gesehen. Aber sie sind da und für Betroffene ein echtes Problem“, erklärte Landrat Ludger Weskamp.

„Vorurteile verletzen und sie verstellen den Blick auf die individuelle Person. Ob bei der Wohnungssuche, im Beruf, in der Schule oder bei Begegnungen auf der Straße. Rassismus greift die Menschenwürde an. Dem müssen wir uns – nicht nur an Aktionstagen so wie heute – mit unserem täglichen Handeln entgegenstellen“, fand der Oberhavel-Landrat deutliche Worte.

Gegen Rassismus – für Vielfalt

Die Partnerschaft für Demokratie setzt sich bereits seit 2015 gegen Rassismus und für Vielfalt ein. „Wir wollen Projekte für ein respektvolles Miteinander fördern und somit einen Beitrag gegen Diskriminierung und Rassismus leisten“, sagte Julian Lang. Mit der Frage „Wir können wir das sichtbar machen?“ entstand die Idee der Aufkleber, die auch in Hennigsdorf und Zehdenick aufgebracht wurden. Seit 2015 fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ deutschlandweit Projekte zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung und Extremismusprävention.

Von Stefanie Fechner