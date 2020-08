Oranienburger

Bürgermeister Alexander Laesicke hat heute die Ausstellung »1948. Wie der Staat Israel entstand« eröffnet, die bis zum 22. September in der Tourist-Information am Schlossplatz zu sehen sein wird. Ursprünglich war sie als Begleitveranstaltung zu einem Delegationsbesuch aus der israelischen Stadt Kfar Jona gedacht. In diesem Rahmen sollte der Partnerschaftsvertrag zwischen beiden Städten unterzeichnet werden. Wegen der Corona-Pandemie musste der Besuch abgesagt werden. Bürgermeister Alexander Laesicke: „Wir haben uns entschieden, dennoch an der Ausstellung festzuhalten, um im Rahmen der entstehenden Partnerschaft allen Oranienburgerinnen und Oranienburgern die Möglichkeit zu bieten, sich umfassend über die Gründung des Staates Israel zu informieren.“

Die Ausstellung vermittelt auf 32 Tafeln Fakten zur Vorgeschichte und zur Entwicklung des jüdischen Staates. Es gibt drei Begleitveranstaltungen zur Ausstellung: Am Donnerstag, 3. September, um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek gibt es den Vortrag: „Antisemitismus in Brandenburg“. Referentin ist Dorina Feldmann von der Fachstelle Antisemitismus des Landes Brandenburg am Moses-Mendelssohn-Zentrum Potsdam. Wie äußert sich Antisemitismus in Brandenburg und wie wird er durch Jüdinnen und Juden wahrgenommen?

Welchen besonderen Herausforderungen stehen jüdische Gemeinden in den neuen Bundesländern gegenüber? Diesen und anderen Fragen widmet sich die Problembeschreibung „Antisemitismus in Brandenburg“ von 2019. Die Studie schaut zudem auf die Erfassung antisemitischer Vorfälle durch staatliche und nichtstaatliche Institutionen in Brandenburg und gibt ein Bild davon, wie Antisemitismus in einem Flächenland auftritt, in dem Jüdinnen und Juden weniger als ein Prozent der Bevölkerung ausmachen.

Um Anmeldung wird gebeten

Am Dienstag, 8. September, ab 19 Uhr gibt es in der Stadtbibliothek die Midissage der Ausstellung mit einer Begrüßung durch den Gesandten Botschaftsrat der Israelischen Botschaft Berlin, Yaki Lopez und einem Vortrag zur Gründung des Staates Israel von Dr. Oren Osterer, Kurator der Ausstellung »1948«. Am Dienstag, 22. September, gibt es in der Stadtbibliothek den „Israel-Tag“ der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) Berlin-Brandenburg. Am Vormittag steht der Referent Helge Eikelmann von der Initiative „die politiksprecher e. V.“, zudem Leiter der Initiative „ Israel Innovation Hubs“ sowie ehemaligen Repräsentant des Generalkonsulats des Staates Israel in Frankfurt/Main, Schülern zur Verfügung. Nachmittags soll es Stände der DIG vor der Stadtbibliothek geben, abends dann noch eine Veranstaltung mit dem Referenten Helge Eikelmann in der Stadtbibliothek.

Unter den aktuellen Corona-Bedingungen können an den Veranstaltungen in der Stadtbibliothek unter Einhaltung nur maximal 30 Personen teilnehmen. Anmeldung telefonisch unter 03301/ 6 00 60 11 oder vorzugsweise per E-Mail an gilz@oranienburg.de. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Tourist-Information montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr besucht werden. Eine Mund/Nasenbedeckung ist erforderlich.

