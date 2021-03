Oranienburg: Aus Frühjahrsputz wird Herbstputz

Oranienburg

Der traditionelle Oranienburger Frühjahrsputz kann aufgrund der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Termin war eigentlich für den 17. April geplant. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Mit einem Herbstputz will die Stadt die gemeinsame Aufräumaktion in der Kernstadt und in den Ortsteilen nachholen. Der neue Termin wird zeitnah bekanntgegeben.

946 Teilnehmer im Jahr 2019

Unter dem Motto „Oranienburg putzt sich“ ruft Oranienburgs Stadtoberhaupt seit über zehn Jahren zum großen Reinemachen im Frühjahr auf. Ausgestattet mit von der Stadt ausgegebenen Müllsäcken geht es den achtlos weggeworfenen Abfällen dann mit vereinten Kräften an den Kragen.

So wie hier in Wensickendorf wurden überall die Quelle: Robert Roeske

946 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren beim letzten Frühjahrsputz im Jahr 2019 dabei, darunter Familien und Einzelpersonen sowie Vertreterinnen und Vertreter von Ortsbeiräten, Gartensparten, Vereinen, Verbänden, Schulen, Kindereinrichtungen, Institutionen und viele Gewerbetreibende. Mit der Aktion setzt die Stadt Oranienburg ein Zeichen gegen das sogenannte „Littering“, also die Vermüllung von Städten und Landschaften durch herumliegende Abfälle wie Plastikmüll, Flaschen, Dosen etc.

Nun muss die gemeinsame Aufräumaktion erstmal verschoben werden. Was natürlich niemanden davon abhalten sollte, dennoch auf die richtige Entsorgung seines Mülls zu achten und so einen Beitrag für ein sauberes Stadtbild zu leisten. Im Herbst kann dann hoffentlich auch wieder gemeinsam saubere Sache gemacht werden.

Von MAZonline