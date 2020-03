Polizeieinsatz beim Bistro „Sky Oase“ in Oranienburg

Oranienburg

Polizei-Einsatz im Döner-Bistro „Sky Oase“ in der Schulstraße 5. Aber die Beamten waren nur zur Kontrolle da. Denn seit Mittwoch, den 18. März 2020, ist auch in der „Sky Oase“ ab 18 Uhr nur noch der Außer-Haus-Verkauf möglich. Die Eindämmung der Verbreitung des neuen Corona-Virus ist der Grund.

„Aber von 9 bis 18 Uhr ist alles wie gehabt. Man kann bei uns essen, sitzen und Döner und Co. mitnehmen“, sagt Inhaber Cengiz Celik (42).

Er und seine Mitarbeiter haben ab 18 Uhr den roten Coca-Cola-Tisch in die Eingangstür gestellt. Von dort werden die Bestellungen zum Mitnehmen entgegengenommen. Im Angebot ist alles, was man so kennt - vom Döner, über Grill-Huhn, Pommes und Burger.

Polizei vorm Bistro „Sky-Oase“ in Oranienburg: Die Beamten haben kontrolliert, ob der Bistro-Betreiber auch tatsächlich ab 18 Uhr nur noch Außer-Haus-Gerichte anbietet. Quelle: Jeannette Hix

Für die Döner-Fans ist der Außer-Haus-Verkauf kein Problem. Geduldig warten sie vor dem Bistro, bis ihr Gericht fertig ist. „Der Schutz vor dem neuen Corona-Virus ist wichtig“, sagt Thomas Gehrke (23) aus Oranienburg. „Dafür bleibe ich gerne vor dem Bistro stehen. Aber wie gehabt, bekommt man hier ja schnell das, was man bestellt hat.“

Die „Sky-Oase“ gibt es fast schon seit zehn Jahren. Im November 2020 kann das Jubiläum gefeiert werden. Und hoffentlich hat sich bis dahin schon die schlimme Corona-Krise entspannt.

Von Jeannette Hix