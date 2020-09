Friedrichsthal

Ein 15-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Friedrichsthal bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er war an der Ecke Friedrichsthaler Straße beim Bremsen gestürzt. Der Jugendliche gab an, sich wegen eines vorfahrtberechtigt kreuzenden Autos erschreckt zu haben. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von MAZonline