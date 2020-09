Oranienburg: Auto kippt nach Unfall auf die Seite –Rettungshubschrauber im Einsatz

Oranienburg

Ein Verkehrsunfall ereignet sich am Freitagvormittag (4. September) um kurz nach 10 Uhr in der Berliner Straße in Oranienburg. „Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 78-jähriger Mann aus Oberhavel die Berliner Straße in Richtung Schlossplatz, als er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß“, erläuterte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, den Unfallhergang.

Ein Rettungshubschrauber brachte die verletzte Frau in ein Berliner Krankenhaus. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

In der Folge kippte das Fahrzeug des Seniors, ein Leichtkraftwagen, auf die Seite und blieb auf dem angrenzenden Radweg liegen. Die 76-jährige Beifahrerin des Leichtkraftwagens wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen werden. Der 78-jährige Fahrer kam ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

„Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden“, so Ariane Feierbach weiter. Die Berliner Straße musste für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 10.000 Euro beziffert.

