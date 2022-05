Oranienburg

Ein Radfahrer stürzte am Freitagnachmittag auf der B273 Höhe der Magnus-Hirschfeld-Straße, nachdem ihm von einem Pkw Renault der Vorrang genommen wurde. Der 42-jährige Radfahrer verletzte sich leicht am Fuß. Der Autofahrer, der in Richtung Schmachtenhagen fahrend nach rechts in die Magnus-Hirschfeld-Straße abbog und hierbei den beschriebenen Verstoß beging, setzte seine Fahrt fort. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Von MAZonline