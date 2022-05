Oranienburg: Autorin Kathleen Freitag liest in ihrer Heimat Oberhavel

Oranienburg

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) Oberhavel lädt gemeinsam mit dem SPD-Unterbezirk am 14. Mai, 19 Uhr zu einer Lesung in das Regine-Hildebrandt-Haus Oranienburg ein.

Kathleen Freitag, aufgewachsen in Oranienburg, arbeitete nach ihrem Studium der Germanistik, Geschichte und Politik als Dramaturgin, verfasste Drehbücher u.a. für die ARD-Erfolgsserie „In aller Freundschaft“ und war als Lektorin tätig. Heute lebt sie mit ihrer Familie nahe Hamburg und schreibt mit Begeisterung als freiberufliche Autorin Geschichten für Kinder und Erwachsene. „Die Seebadvilla“ ist ihr erster Roman, aus dem sie an dem Abend in Oranienburg liest.

Eine Anmeldung zur der kostenfreien Veranstaltung ist bei Mareen Curran unter asf.ohv@gmail.com möglich.

