Oranienburg

Die Stühle in der MAZ-Geschäftsstelle waren am Freitagabend gut besetzt, vorne las der Schwantener Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz aus seinem Buch „Der Brotmacher“. Immerhin wurde der bundesweite Vorlesetag begangen, und Plentz war schon zum zweiten Mal der Einladung der MAZ gefolgt. Sein Buch, eine Sammlung autobiografischer Erzählungen aus den Erinnerungen des Schwantener Bäckermeisters, ist in Zusammenarbeit mit Co-Autorin Andrea Specht entstanden und war Anfang des Jahres erschienen.

Anlässlich des 30. Mauerfalljubiläums erzählte Plentz am Freitag unter anderem die Episode, wie er als Bäckerlehrling in der DDR um die Schießübungen herumkam. Der junge Mann, den damals wegen seines schnellen Wuchses alle nur „Knochenkalle“ nannten, hatte wegen Rückenproblemen eine Sportbefreiung und sollte dennoch an den Schießstand – sonst wäre er seinen Ausbildungsplatz losgewesen. Doch am Schießstand erzählte er dem Verantwortlichen einfach, es sei ihm erlaubt, dass er nicht schießen müsse. Gott helfe in brenzligen Situationen immer mit den richtigen Worten, erklärte der gläubige Christ, der auch von seinen Eltern und seinem Unternehmen erzählte.

„Der Brotmacher“ verkauft sich gut, die erste Auflage mit 3000 Stück ist schon ausverkauft. Sabine Kleinschmidt aus Germendorf, die am Freitag in der letzten Reihe saß, war angetan von der Lesung der Bäckermeisters. „Meine Freundin hat das Buch schon gelesen und war begeistert. Deshalb musste ich mich selbst mal davon überzeugen.“

Von Marco Paetzel