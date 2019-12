Oranienburg

Wegen der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe in Oranienburg ändert die Bahn am Donnerstag ab 8 Uhr bis voraussichtlich 15.30 Uhr ihre Fahrpläne.

Züge aus dem Norden und in den Norden halten in dieser Zeit weiterhin am Bahnhof Oranienburg halten. Der Zugverkehr Richtung Süden wird hingegen oder umgeleitet. Die Änderungen im Überblick:

S 1 ( Wannsee - Oranienburg )

Ab 8 Uhr wird die Strecke zwischen Oranienburg und Birkenwerder für die S Bahn gesperrt und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der Haltepunkt Lehnitz kann nicht angefahren werden, da er sich im Sperrkreis liegt. Ab 10 Uhr wird der Streckenabschnitt Oranienburg-Birkenwerder auch für den Fern- und Regionalverkehr gesperrt.

RE 5 ( Rostock / Stralsund - Wünsdorf-Waldstadt - Elsterwerda )

Die Züge der RE 5 aus und in Richtung Norden ( Rostock/ Stralsund) beginnen und enden in Oranienburg. Hier besteht Anschluss an den Schienenersatzverkehr nach Birkenwerder. Die Züge aus Richtung Süden ( Elsterwerda/Wünsdorf-Waldstadt) beginnen und enden in Berlin- Gesundbrunnen. Von dort fährt die S1 nach Birkenwerder, dort besteht Anschluss an den Schienenersatzverkehr nach Oranienburg.

RB 20 ( Oranienburg - Hennigsdorf - Potsdam )

Züge der Linie RB 20 beginnen und enden in Birkenwerder – mit Anschluss an den Schienenersatzverkehr nach Oranienburg. Die Regionalzüge aus und in Richtung Löwenberg (Mark) können weiterhin in Oranienburg halten.

