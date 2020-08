Oranienburg

Im Zuge der geplanten Ertüchtigung der Bahnstrecke Berlin – Rostock zur Erhöhung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 160km/h und 25 Tonnen Radsatzlast werden im Abschnitt zwischen Oranienburg (Heidestraße) und Nassenheide Lärmschutzwände errichtet. Das geht aus einer Informationsvorlage der Stadtverwaltung hervor. Die Wände werden jedoch nicht durchgehend und in gleicher Höhe realisiert. Die 382 Meter lange Wand zwischen Heidestraße und Am Wald, die 440 Meter lange Wand zwischen Reichenbergstraße und Kreisverkehr sowie eine 178 Meter lange Wand zwischen Am Flöhnberg und Abzweig Gütergleis sind drei Meter hoch. Der 200 Meter lange Abschnitt zwischen zwischen Kreisverkehr und Am Flöhnberg sowie das 370 Meter lange Stück zwischen Kreisverkehr und Reichenbergstraße werden vier Meter hoch. Ohne den Schallschutz müssen die Züge noch langsamer fahren.

Die Auslegung der diesbezüglichen Planunterlagen findet noch bis zum 2. September in der Stadtverwaltung im Foyer des Dezernates für Stadtentwicklung zu den üblichen Auslegungszeiten statt. Die Unterlagen können auch im Internet auf www.LBV.Brandenburg.de sowie auf www.oranienburg.de eingesehen werden.

Von Helge Treichel