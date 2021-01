Oranienburg: Bauwagen am ehemaligen Flugplatz in Flammen

Oranienburg

Zu einem Brand am ehemaligen Flugplatz an der Flugpionierstraße in Oranienburg rückten am Sonntagnachmittag (3. Januar) die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Feuerwehr der Kreisstadt sowie des Löschzugs Innenstadt aus. Der Alarm war um 15.35 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen.

Vor Ort war nach ersten Erkenntnissen ein Bauwagen, der durch das Feuer sowie die Löscharbeiten völlig zerstört wurde, in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte zunächst mit Wasser, griff im Verlauf ihres Einsatzes dann jedoch zu Löschschaum. Der Verdacht der Brandstiftung als Ursache der Flammen liegt nahe. Weitere Erkenntnisse müssen nun die Ermittlungen der Polizei ergeben.

Anzeige

Zur Galerie Offenbar aufgrund von Brandstiftung stand am Sonntagnachmittag (3. Januar 2021) auf dem ehemaligen Flugplatz in Oranienburg ein alter Bauwagen in Flammen. Der Wagen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Zuletzt war 2018 eine Brandserie auf dem Gelände aufgeklärt worden.

Der Brand am Flugpionierplatz ist nicht der erste derartige Vorfall auf dem Gelände. Im Februar 2018 hatten zwei Jugendliche gestanden, seit November 2017 insgesamt 17 Brände auf dem ehemaligen Flugplatzgelände gelegt zu haben. Durch die Brandserie waren damals immer wieder alte Baracken und unbewohnte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. „Solche Vorfälle sorgen für angrenzende Anwohner für Beunruhigung“, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs damals im Zuge der Ermittlungen. „Ebenso für die Kameraden der Feuerwehr, die immer wieder ausrücken mussten.“

Von MAZonline