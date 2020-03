Oranienburg

Das für Freitag, 13 März geplante Benefizkonzert der Bürgerstiftung Oranienburg muss aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden. Das teilte die Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH am Donnerstag mit. Es findet nun am Freitag, 5. Juni, statt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Auf dem Programm des Benefizkonzerts mit Start um 19 Uhr stehen nach wie vor Werke von Bach, Beethoven und Franck. Es musizieren Verena Schluß am Violoncello und Manfred Schmidt am Klavier zugunsten des Projekts „Kinderträume“.

Von MAZonline