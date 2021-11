Oranienburg: Besinnliche Adventstage in der Turm-Erlebniscity genießen

Oranienburg

Wer in der stressigen Vorweihnachtszeit einen Gang runter schalten möchte, kann sich in der Oranienburger Turm-Erlebniscity ganz entspannt zurücklehnen. Hier wird an allen Adventssonntagen sowie den Weihnachtsfeiertagen ein abwechslungsreiches Brunchbuffet oder ein Frühstück in der Sauna angeboten.

Bowling- und Kegelspaß

Zu einem ganz besonderen Erlebnis für die ganze Familie wird das Brunch-Angebot durch anschließenden Bowling- oder Kegeln-Spaß. Wer sich nach dem Essen noch etwas bewegen möchte, kann gern eine Stunde lang spielen. So wird die Adventszeit noch aufregender für Groß und Klein. Es wird um vorherige Reservierung telefonisch unter 03301/5738 1111 oder per Mail an kundencenter@erlebniscity.de gebeten.

