Oranienburg: Betrunkene BMW-Fahrerin fährt funkenschlagend auf der Felge und baut Unfall

Oranienburg/ Birkenwerder

Eine 44-jährige Frau fiel am Donnerstagabend gegen 23.50 Uhr bei der Fahrt mit ihrem BMW auf der Hauptstraße in Birkenwerder auf, weil ihr Fahrzeug aufgrund eines fehlenden Vorderreifens Funken schlug. In Oranienburg verursachte sie dann in der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 284 einen Verkehrsunfall, als sie gegen eine Laterne stieß.

Polizisten verhindert die Weiterfahrt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Da der Pkw schon vorher am Rad beschädigt war, geht die Polizei davon aus, dass die Frau bereits vorher Unfälle verursacht hat.

Betrunkene erschien erneut mit einem Fahrzeug

Die Frau ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und führte trotz dessen wiederholt unberechtigt ein Fahrzeug. Ihr BMW wurde eingezogen. Während der Wagen abgeschleppt wurde, erschien gegen 2 Uhr die zuvor nach Hause entlassene BMW-Fahrerin noch unter deutlichem Alkoholeinfluss mit einem nicht versicherten E-Scooter fahrend am Unfallort. Ein dort durchgeführter erneuter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Frau kam ins Gewahrsam

Die Frau wurde anschließend zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Wache Oranienburg gebracht. Gegen die Unfallverursacherin wurden Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein, Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Kfz-Haftpflichtversicherung aufgenommen.

Der Schaden an ihrem eigenen Fahrzeug und der Laterne beträgt mehrere tausend Euro. Durch die Kollision mit der Laterne und Herabfallen des Laternenkopfes auf die Fahrbahn kam es kurz darauf zu einem weiteren Unfall mit einem anderen Pkw, welcher beim Überfahren der Trümmerteile beschädigt wurde.

