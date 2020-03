Oranienburg

Am Sonntagmorgen kam es in der Germendorfer Dorfstraße in Oranienburg während einer Feierlichkeit zu wiederholten Ruhestörungen. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten wurde ein 18-Jähriger beim Urinieren an einer Hauseingangstür angesprochen. Daraufhin drehte sich der Tatverdächtige um und trat dem Polizeibeamten gegen das Knie.

Hierbei verletzte sich der Polizeibeamte leicht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,21 Promille, sodass der Tatverdächtigte aufgrund seiner Alkoholisierung bis zur Ausnüchterung ins polizeiliche Gewahrsam der Polizeiinspektionen Oberhavel genommen wurde. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Von MAZonline