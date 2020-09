Oranienburg: Bewährungsstrafe für Drogenbesitz

Oranienburg

Der 32-jährige Oranienburger Olaf B. musste sich am Donnerstag wegen unerlaubten Handels und Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Oranienburger Schöffengericht verantworten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 1. Juni 2017 fanden die Beamten 138 Gramm Cannabis, 11 Ecstasy-Tabletten und geringe Mengen Rauschpilze. Dazu typische Dealerutensilien wie eine Feinwaage, Tüten und 350 Euro gestückeltes Bargeld. Darüber hinaus eine Schreckschusspistole und einen Akkuschrauber, der aus einem Einbruchdiebstahl in Dallgow stammte. Deshalb wurde Olaf B. Hehlerei vorgeworfen. Das Gericht stellte diese Anklage jedoch mit Hinblick auf die Drogensache ein.

Angeklagter macht nicht den Eindruck eines professionellen Dealers

Der 32-Jährige räumte reumütig die Taten ein und bot die außergerichtliche Einziehung aller beschlagnahmten Drogen und Gerätschaften, einschließlich des Bargeldes und der Pistole, an. Als Begründung gab er über seinen Verteidiger zu, dass er zu der Zeit (2016) noch als Student, Cannabis konsumierte und um das finanzieren zu können, damit gehandelt habe. Der Mann auf der Anklagebank, der sein Abitur an einem Oranienburger Gymnasium und anschließend erfolgreich sein BWL-Studium abgelegt hat, machte wahrlich nicht den Eindruck eines professionell kriminellen Drogendealers auf die Richter. Das zeigte auch, dass er bisher nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Weiter positiv rechnete das Gericht dem Angeklagten sein Geständnis an und dass die Tat rund vier Jahre zurückliegt und ohne sein Verschulden aus Personalmangel beim Landeskriminalamt jetzt erst verhandelt wurde. Olaf B. ist verlobt und zurzeit auf Jobsuche.

Freiheitsstrafe auf Bewährung und 100 gemeinnützige Arbeitsstunden

All diese Dinge, auch das durch sein Geständnis eine umfangreiche Beweisaufnahme unnötig wurde, ließen den Staatsanwalt über einen minderschweren Fall nachdenken, zumal es sich um eine sogenannte weiche Droge handelt. Der Strafrahmen liegt dann nur noch zwischen drei Monaten und fünf Jahren Freiheitsstrafe - sonst ein bis zehn Jahre - resümierte der Ankläger in seinem Plädoyer. Dagegen spräche allerdings die Menge von 138 Gramm Cannabis mit einem THC-Gehalt von 14 Gramm. Der Grenzwert liegt jedoch schon bei sieben Gramm! Somit halte er ein Jahr und zwei Monate für Tat und Schuld angemessen, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden und als Auflage soll Olaf B. 100 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten.

Von Helmut Schneider