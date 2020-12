Oranienburg: Beweise gegen mutmaßliche Automaten-Sprenger reichen noch nicht

Oranienburg

Auch nach dem zweiten Verhandlungstag vor dem Schöffengericht Oranienburg, an dem es um die Sprengung eines Fahrkartenautomaten auf dem S-Bahnhof Bergfelde vor viereinhalb Jahren ging, kam es nicht zu einem Urteil. Da die beiden Angeklagten bisher ihre Aussage verweigern, muss das Gericht versuchen, durch weitere Zeugen Beweise für eine Verurteilung zu sammeln.

So bestätigte ein Oranienburger Kriminalpolizist, dass der in der Nacht des 2. Februars 2016 in der Nähe des Tatortes gefundene Kanister und ein Radmutterschlüssel mit großer Wahrscheinlichkeit zu dem Fluchtfahrzeug, einem hellen Mercedes-Vito, gehören könnten. Auf diesen Fundsachen führte ein DNA-Treffer zu dem Angeklagten Michael L.. Der war wiederum einen Tag zuvor mit dem zweiten Angeklagten Peter M., in ebenso einem Vito in der Nähe von Frankfurt/O. von der Polizei kontrolliert worden ( MAZ berichtete).

Anzeige

Täter auf Überwachungsvideo nicht zu identifizieren

Sandra S., Kripo Strausberg, war zu der Zeit mit der Aufklärung solcher Fälle überregional beschäftigt und sagte gestern als Zeugin, dass die beiden Angeklagten in diesem Zusammenhang zum Kreis der Verdächtigen gehörten. „Fahrschein – und Parkscheinautomaten mit Pyrotechnik zu sprengen, das trüge ihre Handschrift“.

Als weiteres Beweismittel wurde im Gerichtssaal ein Beitrag des RBB „Täter, Opfer, Polizei“ vom Januar 2017 abgespielt, in dem man zwei Männer bei der Automatensprengung auf dem S-Bahnhof sehen konnte. Einer flüchtete mit einer Geldkassette. Beide sind jedoch auf dem Überwachungsvideo nicht zu identifizieren. Wie sich später herausstellte, war es den Automatenknackern nicht gelungen, die Geldscheinkassette herauszubrechen. Den Endvierzigern blieb lediglich das Münzgeld. Der Schaden liegt dagegen bei 24 373 Euro!

Zeuge und mutmaßliche Täter tragen derzeit einen Zwist aus

„Aufgrund der Fernsehsendung meldete sich bei mir in der Dienststelle Dieter M. aus Fürstenwalde und behauptete, die beiden Angeklagten auf dem Video wiederzuerkennen“, sagte Erik M. aus, leitender Beamter für den Bergfelder Fall von der Kripo Neuruppin. Er hatte auch die Öffentlichkeitsfahndung durch das Fernsehen veranlasst. Der 61-jährige Dieter M. hatte das als Zeuge auch schon am ersten Prozesstag bestätigt. Er habe in dem Mann, der den Automaten sprengte, Peter M. erkannt. „Ich kenne den schon als Kind“, schien er sich sicher. Er räumte allerdings ein, dass zwischen ihm und den Angeklagten zurzeit erhebliche persönliche Differenzen bestünden.

Aus dem RBB-Beitrag war zu erfahren, dass der S-Bahnhof Bergfelde schon dreimal Ziel von Sprengstoffanschlägen war und im Jahr 2015 es schon 38mal in Deutschland ähnlich wie in Bergfelde gekracht habe. In Folge dessen seien die Geldscheinkassetten mit einer Farbkartusche ausgestattet. Das Geld wird bei einer Sprengung – meist mit sogenannten Polenböllern – durch die Farbe unbrauchbar gemacht.

Der Prozess wird am 21. fortgesetzt. Dann ist mit einem Urteil zu rechnen.

Von MAZonline