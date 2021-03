Oranienburg: Bewerbung um den Bürgerstiftungspreis 2021 startet

Oranienburg

Seit der Verleihung des letzten Bürgerstiftungspreises hat sich das Leben auf der Welt einschneidend verändert. Ursache dafür ist ein winziges Virus, das seit Anfang 2020 den Alltag, das Zusammenleben bestimmt. Vieles das sicher schien, zerplatzte wie eine Seifenblase und große Bereiche des sozialen Lebens gerieten in eine tiefe Krise. Deshalb die Bürgerstiftung Oranienburg darüber diskutiert, die Auslobung des Bürgerstiftungspreises 2021 auf das nächste Jahr zu verschieben, in dem hoffentlich weitgehend Normalität in das Leben zurück gekehrt sein wird.

2019 wurde die Toleranz AG des Louise-Henriette-Gymnasiums von Hans-Joachim Laesicke (r.) geehrt. Quelle: Knut Hagedorn

„Wir haben uns jedoch entschieden, den Preis im Herbst 2021 vergeben zu wollen. Schließlich bestätigte sich gerade in der momentanen Ausnahmesituation wieder einmal das alte Sprichwort, dass Not erfinderisch machen würde, vielfach. Gerade die Solidarität der Menschen untereinander hat vielen geholfen, die Herausforderungen in dieser Zeit der Corona-Pandemie zu bewältigen. Leider hört man in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem jene, die voller Selbstmitleid das eigene Schicksal beklagen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Hans-Joachim Laesicke. Deshalb soll der diesjährige Bürgerstiftungspreis gerade solche Initiativen ansprechen, die trotz schwieriger Rahmenbedingungen Wege gesucht und gefunden haben, für andere da zu sein.

Bürgerstiftungspreis mit 2000 Euro notiert

Diese segensreiche Arbeit vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger, die damit maßgeblichen Anteil an dem mitmenschlichen Klima in Oranienburg und seinen Ortsteilen haben , zu würdigen und zu unterstützen, ist Anliegen der Bürgerstiftung Oranienburg. Sie lobt daher auch in diesem Jahr den mit insgesamt 2000 Euro dotierten Bürgerstiftungspreis 2021 aus, der an bis zu drei besonders bemerkenswerte Projekte vergeben werden soll. Dazu ist es erforderlich, dass Bewerbende mit einer anschaulichen und aussagefähigen , schriftlichen Bewerbung darlegen, weshalb sie der Auffassung sind, dass ihnen der Bürgerstiftungspreis 2021 zuerkannt werden soll. Die Bewerbungen erwartet die Bürgerstiftung Oranienburg unter www.buergerstiftung-oranienburg.de ab sofort. Das Formular für die „Bewerbung um den Bürgerstiftungspreis Oranienburg 2021“ ist auf der Homepage der Bürgerstiftung zu finden.

Vierköpfige Jury entscheidet

Die Jury besteht aus dem ehemaligen Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke, der Zahnärztin Dr. Kerstin Alpen, dem Unternehmer Michael Bethke sowie Dr. Günter Creutz, von dem die organisatorischen Fäden zusammengeführt werden . Ein wichtiges Anliegen ist es den Juroren, dass die wohltätigen Projekte, die nicht zwingend mit der Corona-Pandemie zu tun haben müssen, in Oranienburg realisiert werden und den Satzungszielen der Stiftung entsprechen. Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 31. Mai 2021. Anschließend wertet die Jury die eingereichten Bewerbungen aus und entscheidet, wer mit einem beziehungsweise dem Bürgerstiftungspreis 2021 bedacht wird. Die Preisverleihung ist im Herbst 2021 vorgesehen. „Übrigens hängen der Umfang und die Höhe, in der wir soziale Projekte unterstützen beziehungsweise selbst umsetzen können, von den finanziellen Zuwendungen ab, die wir von Menschen erhalten, denen eine solidarische Gesellschaft wichtig ist. Warum gehören Sie eigentlich bisher nicht dazu ?“, gibt der ehemalige Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke zu bedenken.

