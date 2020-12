Oranienburg: Björn Lüttmann lädt zum Online-Stammtisch ein

Oranienburg

Auch in der Corona-Pandemie Kontakt halten und für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein, das ist dem Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann (SPD) wichtig. Weil persönliche Treffen vorerst nur eingeschränkt möglich sind, bietet der Abgeordnete am Donnerstag (7. Januar) von 18 bis 19 Uhr einen Online-Stammtisch zum Thema „Corona: Rückblick & Ausblick“ an. Daneben haben Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich weiterhin wie gewohnt die Möglichkeit, sich mit all ihren Anliegen per Telefon oder E-Mail an ihn zu wenden. Auch der „Bewegungsmelder“-Briefkasten am Bürgerbüro kann genutzt werden, um Anliegen, Wünsche und Anregungen zu übermitteln.

Zugangsdaten zum Online-Stammtisch finden Sie auf der Internetseite des Abgeordneten www.bjoern-luettmann.de/termine/digitaler-stammtisch sowie auf der Facebook-Seite in der Rubrik „Veranstaltungen“.

Wer möchte, erhält die Zugangsdaten auch gern per E-Mail zugeschickt. Bitte melden Sie sich hierfür telefonisch unter 03301-3978890 oder per E-Mail: bjoern.luettmann@spd-fraktion.brandenburg.de.

Von MAZonline