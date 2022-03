In diesem Jahr findet am 27. April die größte Ausbildungsmesse Oberhavels, die „youlab“, wieder als Präsenzveranstaltung in Oranienburg statt. Am gleichen Tag wird allerdings auch eine Bombe in der Stadt neutralisiert, es kommt zu Einschränkungen. Die Wirtschaftsjunioren Oberhavel bitten demnach den Bürgermeister um eine Verlegung der Bombenneutralisierung, was dieser aber ablehnt.