Oranienburg: Bombenfund in der Havel

Oranienburg

Seit Monaten wird begleitend zum Neubau der Friedenthaler Schleuse vor Ort nach Kampfmitteln gesucht. Jetzt wurden dabei zwei metallische Körper im Boden gefunden, bei denen es sich laut bereits erfolgtem UltraTEM-Verfahren – das mithilfe eines elektromagnetischen Feldes über dem Verdachtspunkt zuverlässige Aussagen über die Form eines Gegenstandes liefert – mit hoher Wahrscheinlichkeit um Bomben handelt. Die eine befindet sich im Wassergebiet, die andere im Böschungsbereich.

Containerwände kommen zum Einsatz zum Schutz der Anwohner

Derzeit wird mit der Sicherung des besonders gefährdeten Bereiches rund um den Fundort begonnen. Um die Anwohnerinnen und Anwohner nicht evakuieren zu müssen, werden Splitterschutzwände in Form von Containern aufgestellt, wie sie schon einmal bei der Bombenentschärfung am Inselweg im Oranienburger Ortsteil Lehnitz im Jahre 2020 zum Einsatz gekommen sind. Eine Containerwand wird an der Straße „Hinter dem Schlosspark“ aufgestellt, die andere am „Weg zur Biberfarm“. Damit kann der Sicherheitsbereich auf eine Größe von weniger als 100 Metern reduziert werden. Folglich können die Anwohner in ihren Häusern wohnen bleiben, lediglich drei Kleingartengrundstücke müssen evakuiert werden. Eine Sicherheitsfirma wird eingesetzt, um den Bereich zu bewachen. Bauzäune riegeln den Bereich zusätzlich ab, so dass er nicht von Unbefugten betreten wird.

In der Havel wurden zwei Bomben entdeckt Quelle: Robert Roeske

Gemeinsam mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) erarbeitet die Oranienburger Stadtverwaltung einen Zeitplan zur Freilegung der beiden Bomben. Weitere Informationen folgen laut Stadtverwaltung sobald wie möglich. Die in Oranienburg lebende CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt, die selbst 2020 mit einem Bombenfund auf dem eigenen Grundstück konfrontiert war, äußert sich zum Bombenfund: „Wir stehen wiederholt vor einer großen Herausforderung bei der Beseitigung von Kampfmitteln in Oranienburg. Besonders die Lage der Anomalien in den Gewässern der Havel macht die Angelegenheit diesmal so kompliziert. Das Gefahrenpotenzial der möglichen Bomben ist hier aber dasselbe, wie auf dem Lande. Jedoch ist der Aufwand einer Kampfmittelerkundung im Wasser wesentlich kostenintensiver und zeitaufwendiger.“

Nicole Walter-Mundt fwar selbst betroffen von einem Bombenfund auf dem eigenen Grundstück. Quelle: Christian Howe

Für die Zukunft hat die Oranienburgerin bereits klare Forderungen und sieht sich nun durch die Bombenfunde in der Havel bestätigt: „Deshalb ist es notwendig, dass wir künftig gemeinsam mit dem Land Brandenburg und dem Bund zu einer tragfähigen und langfristigen Lösung kommen, um genau dieses Problem der Kampfmittel in unseren Gewässern anzupacken. Die derzeitig im Gesetzgebungsverfahren befindliche Verlängerung der Modellregion bis Ende 2024, an der ich aktiv im Land mitarbeiten darf, ist auch dafür eine große Chance. Diese müssen wir gemeinsam nutzen, um auch die ‚blinden Flecken‘ in Sachen Bombenlast in der Havel, dem Oder-Havel-Kanal sowie dem Lehnitzsee systematisch zu erkunden.“

Björn Lüttmann. Quelle: SPD Bürgerbüro

Seit Januar dieses Jahres wird die Schleuse Friedenthal neu errichtet. Zunächst wurden die Reste der alten Schleusenteile zurückgebaut. Zum aktuellen Bombenfund äußert SPD-Landtagsabgeordneter Björn Lüttmann: „Mit den Bombenfunden an der Schleuse Friedenthal und der eventuell nötigen Sprengung eines Blindgängers in der Lehnitzstraße stehen bald drei Bombenbeseitigungen an. Ich hoffe, dass es unseren Kampfmittelexperten gelingt, die höchstwahrscheinlich sehr aufwendige Freilegung der Blindgänger an der Schleuse schnellstmöglich zu realisieren.“ Weiter ergänzt Lüttmann: „Die Funde zeigen wieder einmal die besondere Belastung Oranienburgs mit Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg. Deshalb ist es richtig, dass die Finanzierung der Bombensuche aktuell im Landtag diskutiert wird. Auch im Bundestag laufen Verhandlungen zur Ko-Finanzierung von Kampfmittelsuche und -beseitigung. Die nun anstehenden umfangreichen Vorbereitungen zur Bombenbergung sollten wir nutzen, um weitere verantwortliche Politikerinnen und Politiker aus Land und Bund einzuladen. Denn oft ist Außenstehenden die Dramatik unserer Situation in Oranienburg nicht so bewusst, deshalb ist es wichtig, dass sie sich ein eigenes Bild vor Ort machen.“

Von Knut Hagedorn