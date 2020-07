Oranienburg

Die Oranienburger Feuerwehr hatte in der Nacht zu Sonntag alle Hände voll zu tun. Unbekannte zündeten am Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr einen Glascontainer in der Melanchthonstraße in Oranienburg an, die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand rasch löschen. Kurze Zeit später brannte ein in der Klagenfurter Straße, in der Nähe der Stadtwerke Oranienburg, abgestellter Kia. Das Auto brannte vollständig aus.

Ein danebenstehender Pkw wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr brachte den Brand aber schnell unter Kontrolle.

Ob die beiden Brände miteinander in Verbindung stehen ist derzeit unklar. Die kriminaltechnische Untersuchung des Tatortes ist erfolgt, die Auswertung dessen steht allerdings noch aus. Die Kriminalpolizei führt dazu die Ermittlungen.

Von MAZonline