Oranienburg: Brennender Komposthaufen führt zu Gebäudebrand

Oranienburg

Ein brennender Komposthaufen sorgte am Montagnachmittag (3. August) gegen 14.50 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in der Oranienburger Spreestraße. Wie Einsatzleiter Stephan Liedtke bestätigte, griff das Feuer vom Komposthaufen auf den Dachbereich eines Nebengebäudes über. „Wir haben den Dachbereich kontrolliert und abgelöscht, wozu wir auch Teile des Daches aufgenommen haben“, so der Einsatzleiter. Im Anschluss daran wurde der Dachbereich auf Glutnester kontrolliert. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude auf Glutnester. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

„Die Brandursache ist derzeit noch unklar“, berichtete Matthias Peter, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhavel. Der Brandort wird kriminaltechnisch untersucht, die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung wurden aufgenommen.

Von MAZonline