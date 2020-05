Oranienburg

Im Rahmen der allgemeinen Lockerungen der Eindämmungsverordnung sind ab Montag, 11. Mai, wieder persönliche Termine im Bürgeramt möglich. Diese müssen allerdings vorher telefonisch vereinbart werden. Für Belange das Bürgeramt betreffend kann ein Termin unter 03301/600 633 oder 03301/600 640 vereinbart werden, für Belange des Friedhofswesens ist dies unter 03301) 600 639 möglich.

Bereits bei der Terminvereinbarung werden die Kontaktdaten abgefragt, um so gegebenenfalls später über eine Infektionskette informieren und so auch eventuelle Terminverschiebungen vornehmen zu können. Um die Anzahl der Personen im Bürgeramt so weit wie möglich zu reduzieren, wird darum gebeten, pünktlich und nach Möglichkeit nur allein zu erscheinen. Darüber hinaus ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zwingend erforderlich. Bodenmarkierungen sollen das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern gewährleisten. Aufgrund von Sanierungsarbeiten sind das Bürgeramt und das Friedhofswesen derzeit in anderen Räumlichkeiten untergebracht. Die neuen Räume sind aber ausgeschildert.

Außerdem ist das Betreten der Verwaltung momentan nur über den hinteren Zugang möglich. Um Bürgern wie Mitarbeitern einen größtmöglichen Schutz bieten zu können, sind vor Ort Plexiglasscheiben aufgebaut, auch Desinfektionsmittel ist vorhanden. Personen, die vorab keinen Termin vereinbart haben, werden nicht bedient. Für Beurkundungen von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen ist das Standesamt zuständig. Auch hier kann nach vorheriger Terminvereinbarung – telefonisch unter 03301/600 692, 693, 694, 727 oder per E-Mail unter schaffran@oranienburg.de ein Termin vor Ort wahrgenommen werden.

Für Trauungen gilt ab sofort, dass neben Eltern, Kindern und Geschwistern der Eheschließenden bis zu 2 Trauzeugen zugelassen sind. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Abstands-und Hygieneregeln sowie der Größe des Trauraumes ist die Teilnehmerzahl aber auf insgesamt 14 Personen zusätzlich zum Brautpaar beschränkt. Außer Brautpaar und Trauzeugen müssen die übrigen Gäste einen Mund- und Nasenschutz im Gebäude tragen. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 31. Mai 2020.

