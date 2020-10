Oranienburg

Bedächtig läuft Ingeborg Steller mit ihrem Hund die Augustastraße entlang, der Blick immer nach unten und nach vorne gerichtet. Die 80-jährige Oranienburgerin hat Sorge, in eines der unzähligen Löcher zu treten und dann zu stürzen. „Ich bin leider nicht mehr so flott zu Fuß unterwegs und muss genau darauf achten, nicht zu fallen. Ich finde schon, dass unsere Straße gefährlich ist und dringend ausgebessert werden sollte“, berichtet die Rentnerin am Sorgentelefon.

Auch beim Vor-Ort-Gespräch mit der MAZ am Dienstagvormittag muss Steller genau hinschauen, um nicht Gefahr zu laufen, auf dem Hosenboden zu landen. Schon bei der Einfahrt in die Augustastraße von der Luisenstraße aus kommend muss man gehörig aufpassen, um nicht Schäden am Pkw zu riskieren. Über die Hälfte der recht engen Straße klafft eine Absenkung mit zwei Kanten, die für Fußgänger und Kraftfahrzeugführer gleichermaßen gefährlich sind. Da auf beiden Seiten der Fahrbahn der recht engen Straße Fahrzeuge parken, ist eine Umfahrung des Loches auch nicht möglich. Ingeborg Steller ärgert sich darüber: „Ich habe mich auch bereits vor einiger Zeit dahingehend an die Stadt Oranienburg gewendet und das Problem geschildert. Passiert ist seitdem allerdings wie man sieht nichts.“

Tiefe Löcher und brüchiger Asphalt

Nach Aussage der 80-jährigen Ingeborg Steller ist das Loch auch nicht erst seit ein paar Monaten, sondern bereits seit über zwei Jahren im Asphalt. „Unsere Straße wurde zwar mal vor einiger Zeit ausgebessert, allerdings nicht wirklich gut, wie ich finde. Da sehen die umliegenden Straßen doch deutlich besser aus.“ Seit 1978 wohnt Steller in Oranienburg, seit 1980 in der Augustastraße. „Früher war das hier eine Sandpiste.

Ohne Frage ist es schon eine deutliche Verbesserung, dass die Straße nun asphaltiert wurde, aber das Ergebnis lässt dennoch zu wünschen übrig“, so Ingeborg Steller. Zumal nicht nur das große Loch einen Gefahrenherd darstellt. Auch die Seitenstreifen an einigen Stellen der Augustastraße sind mit tiefen Löchern und brüchigem Asphalt übersät. „Wenn es stark regnet, staut sich hier auch das Wasser“, berichtet Steller.

Und jetzt kommt auch noch der Winter

Mit dem nahenden Winter vor der Tür wünscht sich die Rentnerin eigentlich eine Verbesserung der Straßensituation: „Wenn der Frost in den Asphalt zieht, wird der Straßenbelag ja nicht wirklich besser. Ich möchte nicht wissen, wie die Straße dann im Frühjahr aussieht.“ Ein Problem ist auch die enge Fahrbahn, da links und rechts ständig Autos parken. „Die sollen ja auch irgendwo parken, das sehe ich nicht als schlimm an, nur sollte dann der Straßenbelag in einem vernünftigen Zustand sein.“

Ingeborg Steller sieht nicht nur in ihrer Augustastraße Nachholbedarf. „Es gibt schon zahlreiche Straßen, die dringend mal gemacht werden müssten.“ Steller ärgert dabei vor allem, dass die Straßen auch dann nur notdürftig geflickt werden. „Wenn man sieht, dass aktuell kilometerlange neue Autobahnen entstehen, verstehe ich nicht, dass man es nicht schafft, kleine Straßen vernünftig zu sanieren.“

