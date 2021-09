Oranienburg: Bürgerinitiative „Am Park“ lehnen Straßenausbau kategorisch ab

Im Rahmen der Sondersitzung des Oranienburger Bauausschusses am Mittwochabend bekräftigte die Bürgerinitiave „Am Park“ eine kategorische Ablehnung der Straßenausbaupläne der Stadtverwaltung.

In der Orangerie tagte am Mittwochabend der Bauausschuss in einer Sondersitzung. Quelle: Jeannette Hix