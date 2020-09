Oranienburg: Bürgermeister Laesicke forciert härtere Maßnahmen gegen Müllsünder

Oranienburg

Der Kampf gegen illegale Müllentsorgungen ist für die Gemeinden und Städte im Landkreis Oberhavel seit vielen Jahren scheinbar ein Kampf gegen Windmühlen. Immer wieder werden Stellen entdeckt und gemeldet, an denen Unbekannte Müll entsorgt haben. Wirklich zielführende Lösungen, dem Herr zu werden, scheint es bislang nicht zu geben. Auch für die Stadtverwaltung in Oranienburg ist das Thema Müll ein leidiges. Im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung am 7. September kündigte Bürgermeister Alexander Laesicke schärfere Sanktionen und weitreichende Maßnahmen gegen Müllsünder an, die er nun gegenüber der MAZ konkretisierte.

Mehr Personal, aber auch höhere Ordnungsstrafen

„Wir haben verschiedene Ansätze und Möglichkeiten geprüft, mit denen wir die Sauberkeit in der Stadt noch weiter verbessern können. Dabei geht es unter anderem um Punkte wie mehr Personal, verlängerte Einsatzzeiten von Mitarbeitern oder die Anschaffung neuer technischer Geräte“, so der 41-Jährige. Darüber hinaus kündigt die Stadtverwaltung Oranienburg ein strengeres Vorgehen gegen Müllsünder durch die Erhöhung von Ordnungsstrafen sowie eine öffentlichkeitswirksame, begleitende Kampagne an.

Öffentliche Mülleimer oft mit Hausmüll gefüllt

In der nächsten Sitzungsfolge wird die Stadtverwaltung eine entsprechende Beschlussvorlage einbringen, über die dann die Stadtverordneten beraten und entscheiden werden. Allerdings sieht Bürgermeister Alexander Laesicke die Stadt Oranienburg schon jetzt gut aufgestellt, wenn auch mit Ausnahmen: „Es gibt ohne Frage im Oranienburger Stadtgebiet einige Stellen, wo wir es immer wieder mit einem hohen Müllaufkommen zu tun haben, so zum Beispiel am Bollwerk, am Bahnhof oder am Lehnitzsee. Leider stellen unsere Stadthof-Mitarbeiter auch immer wieder fest, dass viele öffentliche Mülleimer nach wie vor zu einem großen Teil mit privatem Hausmüll gefüllt sind.“

Laut Bürgermeister kein Vermüllungsproblem in Oranienburg

Unterm Strich und auch im Vergleich zu anderen Städten sieht Alexander Laesicke aber Oranienburg im Vergleich zu anderen Städten als eine saubere Stadt an. „Von einem massiven Vermüllungsproblem kann keine Rede sein“, betont das Stadtoberhaupt.

Von Knut Hagedorn