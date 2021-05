Oranienburg: Bürgermeister dankt dem Erzieher-Personal

Oranienburg

Über 3000 Kinder werden in Oranienburg in 18 städtischen und 13 mit freier Trägerschaft agierenden Kindertagesstätten betreut. Gerade inmitten der Corona-Pandemie wurden und werden die 276 angestellten Erzieherinnen- und Erzieher an ihre Belastungsgrenze geführt. Am Montag wird bundesweit der „Tag der Kinderbetreuung“ begangen, bereits am Freitagmorgen besuchte Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke die Kita Friedrich-Fröbel in der Kitzbüheler Straße und übermittelte dort stellvertretend an alle Mitarbeiter der Kinderbetreuung in der Stadt seinen Dank.

Kitaleiterin Gerty Nast nimmt den Präsentkorb gerne entgegen. Quelle: Robert Roeske

„Gerade im Bereich der Kinderbetreuung war es ein herausforderndes Jahr. Ich hoffe, dass wir uns im Jahr 2022 wieder unter ’normalen’ Umständen begegnen können und möchte mich bei allen herzlichst bedanken für die großartige Arbeit“, so das Stadtoberhaupt, der zusammen mit Anke Michelczak, Amtsleiterin für Bildung und Soziales, die größte Kindertagesstätte der Stadt besuchte und einen Präsentkorb an die Kitaleitung überreichte. 275 Kinder werden in der Kiezkita von knapp 50 Mitarbeitern betreut. „Die Corona-Pandemie ist für uns alle eine sehr anstrengende Zeit. Gerade im Zeitraum, als nur Notbetreuung war, haben wir versucht, den Kontakt mit den Kindern, die nicht in die Kita konnten, aufrechtzuerhalten. Was die Kinder sehr begrüßt haben“, berichtet Gerty Nast, langjährige Leiterin der seit 1984 existierenden Kindertagesstätte.

Entwicklung der Kinder leidet unter Corona-Pandemie

Bislang griffen die vorgegeben Abstands- und Hygieneregeln sehr gut, seit Ausbruch der Pandemie gab es nur eine Gruppe, die kurzzeitig in Quarantäne musste. Allerdings benannte Sarah Moswiek, stellvertretende Kitaleiterin, auch weitreichende Probleme inmitten der Pandemie. „ Soziale Projekte liegen auf Eis, gerade was Fördermaßnahmen betrifft. Darunter leidet die Entwicklung der Kinder, vor allem beim Schulübergang.“

Von Knut Hagedorn