Oranienburg: Bürgermeister und Schulleiter werben für mehr Sauberkeit

Oranienburg

Der öffentlich zugängliche Spielplatz in der Oranienburger Albert-Buchtmann-Straße ist seit Monaten ein beliebter Treff für Jugendliche geworden. Allerdings ärgert nicht nur die Anwohner der immer mehr werdende Müll und der stetige Lärm, auch die angrenzende Havelschule ist betroffen, denn der Schulhof ist ebenfalls nahezu täglich vermüllt und dreckig und muss von den Hausmeistern gereinigt werden. Um gemeinsame Lösungsmöglichkeiten zu erörtern trafen sich nun Havelschule-Direktor Bastian Zimmermann und Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke.

Hausmeister der Havelschule beseitigen jeden Morgen den Müll

„Unsere beiden Hausmeister sind jeden Morgen ab 5.45 Uhr erst mal damit beschäftigt, den Schulhof zu reinigen und für die Sicherheit der Schulkinder zu sorgen. Das ist natürlich sehr ärgerlich und frustrierend“, berichtete Schulleiter Bastian Zimmermann vor einigen Wochen im MAZ-Gespräch. Neben leeren Alkoholflaschen und unzähligen Zigarettenresten müssten auch immer wieder Glasscherben entfernt werden. Vor allem am Montagmorgen sei es laut Zimmermann besonders aufwendig. „Die Havelschule ist die größte Schule in Oranienburg und das mitten in der Stadt. Hier kann man den Puls der Stadt ganz genau spüren. Das besondere ist dabei, dass der Schulhof auch für alle zugänglich ist. Nur leider geht nicht jeder pfleglich damit um“, ergänzt Bürgermeister Alexander Laesicke.

Schulleiter wirbt für mehr Achtsamkeit

Dabei betonen beide unisono, dass sie nichts dagegen haben, dass sich Jugendliche treffen und gemeinsam Zeit verbringen – ganz im Gegenteil. Das betont auch Bastian Zimmermann nochmals deutlich: „Wir wollen das Jugendliche sich treffen und austauschen, aber aktuell sind wir als Havelschule leider dann die Leidtragenden, da unsere Hausmeister jeden Morgen für Ordnung und Sicherheit sorgen.“

Grundschüler basteln Plakate und hoffen auf einen müllfreien Schulhof

Auch Stadtoberhaupt Alexander Laesicke betont im Gespräch, das man bewusst Freiräume für Jugendliche schafft, die dann aber auch sauber zu halten sind: „Die stadteigenen Spielplätze an Schulen und Kitas lassen wir anders als andere Kommunen bewusst offen, damit sie auch nachmittags allen zur Verfügung stehen und nicht einen Großteil der Zeit ungenutzt bleiben. Als Einladung zu Vandalismus und Lärmbelästigung ist das aber nicht zu verstehen, wenn wir die Probleme nicht in den Griff bekommen, wird man diese Frage vielleicht neu diskutieren müssen.“ Das Ordnungsamt und die Polizei ist bereits seit Monaten mit verstärkten Kräften vor Ort unterwegs, auch seitens der Schule versucht man mit vielen kleinen Aktionen dem Problem Herr zu werden, so wurden unter anderem auch von Erst- und Zweitklässern der Grundschule selbstentworfene Plakate hergestellt, die darauf hinweisen sollen, das Schulgelände sauber zu halten.

Stadt und Schulleitung wollen Hand in Hand zusammenarbeiten

Des Weiteren prüft nun unter anderem das Baudezernat der Oranienburger Stadtverwaltung, ob technische Hilfe bei der Reinigung des Schulhofs möglich sei. „Wir lassen prüfen ob nicht montags eine Kehrmaschine des Stadthofes das Problem mit den Scherben lösen kann“, so Laesicke. Außerdem will der Bürgermeister mit Schulsozialarbeitern ins Gespräch kommen und hat die mobile Sozialarbeit über den Bereich Gemeinwesen sensibilisieren lassen. Beiden Protagonisten ist aber klar, von heute auf morgen wird sich das Problem nicht in Luft auflösen. Dennoch haben sowohl der Bürgermeister wie auch der Schulleiter das klare Ziel, das Schulgelände der Havelschule sicher und vor allem sauber zu gestalten. „Wir sind eine der schönsten Schulen im Umkreis und ein sicherer Ort für unsere Schülerinnen und Schüler. Dafür tun wir alles und wollen dies auch in diesem Zusammenhang gewährleisten“, betont Schulleiter Bastian Zimmermann abschließend.

Von Knut Hagedorn