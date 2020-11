Oranienburg: Caritas-Werkstätten laden zum Tag der offenen Tür

Oranienburg

Eine liebgewordene Tradition ist der Tag der offenen Tür am Freitag, 27. November, vor dem ersten Advent in der Caritas-Werkstatt in Oranienburg. „Die Tür können wir in diesem Jahr leider nicht öffnen, aber unsere Herzen und unser Außengelände“, heißt dazu in einer Pressemitteilung der Caritas-Werkstätten. Am Freitag, 27. November, zwischen 9 und 13 Uhr haben alle Besucher die Gelegenheit, auf dem Besucherparkplatz der Hauptwerkstatt, Berliner Straße 93 in Oranienburg, Adventsgestecke und viele weitere Produkte aus dem Hause zu erwerben.

Für Speis und Trank ist gesorgt

Für wärmende Getränke und einen Imbiss aus der Caritaseigenen Kantine ist gesorgt. Und was wäre die Adventszeit ohne das Licht von Kerzen in der Wohnstube? Im großen Kerzensortiment der Caritas-Werkstätten werden Sie ganz sicher etwas Passendes finden. „Gern können Sie unser Projekt mit einer Wachsspende unterstützen – bei Ihrem Besuch am Freitag und auch sonst. Im Eingangsbereich der Hauptwerkstatt steht ab sofort ein Behältnis für Wachs- und Kerzenreste, die wir aufbereiten und in Form neuer Kerzen wieder zum Leuchten bringen“, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Caritas-Werkstätten zum Tag der offenen Tür

