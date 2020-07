Oranienburg

„Überglücklich“ seien sie, erklärten die Mitarbeiter der Cocktailbar zur Wiedereröffnung des „Manjana“ am vergangenen Wochenende. Nach mehrmonatiger Schließzeit kann die Bar der Turm Erlebniscity in Oranienburg endlich wieder Gäste empfangen. Vorerst immer sonnabends von 19 bis 24 Uhr. Die lange Schließzeit war auch für die Turm-Mitarbeiter, die zwischenzeitlich gar in Kurzarbeit gehen mussten, alles andere als einfach. Vor allem die Ungewissheit, wie und ob es überhaupt weitergehe, zehrte an den Nerven, beschreibt Ronny Rapp die vergangenen Monate.

Veranstaltungsteam des „Manjana“ mit erstem Tag nach Wiedereröffnung zufrieden

Am vergangenen Sonnabend hatten sich die Türen des „Manjana“ erstmals wieder geöffnet, rund 70 bis 80 Gäste nutzten am Abend die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre bei einem Cocktail zu verweilen. „Wir sind super zufrieden“, vermeldete Sandra Hellmeier vom Turm-Veranstaltungsteam am Ende des Abends.

Das „Manjana“ befindet sich in der André-Pican-Straße 42 in Oranienburg. Quelle: Robert Roeske

Was der aktuelle Lieblings-Drink der Besucher sei? „Das kann man so einfach gar nicht sagen“, grübelte Hellmeier. „Das ist auch saisonabhängig und ändert sich immer wieder mal.“ Besonders angesagt sei seit geraumer Zeit ein Klassiker: „Gin Tonic trinken die Leute zur Zeit sehr gern“, so Hellmeier. Ebenfalls ein Hit im „Manjana“: Die „rote Gurke“. Angerührt mit einer Handvoll Cranberries, von denen das Getränk auch seinen Namen erhalten hat, kommt der von den Barkeepern des „Manjana“ eigens entwickelte Drink ebenfalls mit einem guten Schwung Gin daher.

Der Klassiker sorgt für die blaue Farbe: Auch Curacao-Sirup kommt in die „MAZ Lagune“. Quelle: Robert Roeske

Dass das Team der Bar viel Freude am Ausprobieren neuer Zutaten und Ideen hat, stellte es am Wiedereröffnungsabend beim MAZ-Gespräch prompt unter Beweis. Auf die Frage, wie denn ein MAZ-Cocktail aussehen würde, dachte Barkeeper Tim Schreiter nur kurz nach. Er müsse blau-weiß sein, innovativ, spritzig und alkoholfrei sein lauteten die Vorgaben. Daraufhin wirbelte der 27-Jährige los: Obligatorisch natürlich – die Eiswürfel, die als erstes ins Glas klimperten. Ein ordentlicher Schwung Kokosnusssirup für einen Hauch Exotik sowie ein mächtiger Schwapp Sahne für die Sommerfigur folgte. Für die blaue Farbe hielt der Klassiker her: ein Schwung Curaçao-Sirup. Veredelt und aufgefüllt wurde der Mix anschließend mit Bananen- und Ananassaft, ehe ein Hauch von Pfirsichsaft den Gesamtgeschmack abrundete.

Fast fertig, der von Tim Schreiter soeben neu entwickelte Cocktail. Quelle: Robert Roeske

Anschließend im Mixer ordentlich geschüttelt und gerüttelt richtete Tim Schreiter den Cocktail schließlich mit frischen Früchten und einem Spritzer Curaçao-Sirup als Topping adrett an, während er offenbar bereits auch eine Idee für einen Namen der neuen Cocktail-Kreation im Kopf hat. „Das ist die MAZ Lagune“, sagt er, während er das verlockend aussehende, bis an den Rand gefüllte Glas auf der Bartheke abstellt. Ein erster Geschmackstest ergibt: Die Vorgaben hat der Barkeeper optimal erfüllt. Spritzig und fruchtig kommt die blau-weiße „ MAZ Lagune“ daher, zehn von zehn Punkten. Die Sahne erweist sich zudem als gut sättigend, insgesamt ein Geschmackserlebnis der Sonderklasse.

So sieht der nagelneu kreierte Cocktail aus: Die „MAZ Lagune“. Quelle: Robert Roeske

Bemerkenswert: Im „Manjana“ setzt man inzwischen auf Nachhaltigkeit und nutzt wiederverwendbare Glasstrohhalme. „Wir gucken natürlich, was wir umwelttechnisch tun und stetig verbessern können“, meint dazu Ronny Rapp. Die nachhaltigen Trinkhalme hätten bereits für viel positives Echo bei den Gästen gesorgt, bestätigt der Barkeeper, wenngleich der ein oder andere auch mitunter noch skeptisch sei. Die wiederverwendbaren Strohhalme werden jedoch bei hohen Temperaturen im Hochleistungsspülgerät gesäubert und sind somit vor jedem Einsatz wieder blitzblank, wovon sich auch das MAZ-Team mit eigenen Augen überzeugen kann.

Besucher können jederzeit individuellen Mix ordern

Übrigens: Besucher können in der Bar jederzeit einen „Manjana Spezial“ ordern. Der besteht – ebenso wie die „ MAZ Lagune“ dann aus kreativen, tagesaktuellen Ideen der Barkeeper, die täglich wechseln können. „Für den Gast ist es jedes Mal eine Überraschung, was wir dann zusammenstellen“, sagt Ronny Rapp und fügt lachend an: „Für uns aber auch. Wir überlegen uns für jeden Gast je nach Laune etwas Neues.“

Das „Manjana“ befindet sich direkt an der Turm Erlebniscity in Oranienburg in der André-Pican-Straße 42 in Oranienburg.

Von Nadine Bieneck