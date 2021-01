Oranienburg

Am 18. Januar 2021 soll im HBI-Sportforum in der Oranienburger André-Pican-Straße das erste Impfzentrum im Landkreis Oberhavel seinen Betrieb aufnehmen. Die dafür notwendigen Vorbereitungen laufen aktuell auf Hochtouren. Am 4. Januar begannen Mitarbeiter der Turm-Erlebniscity die Sporthalle auszuräumen, diese Tätigkeiten sind abgeschlossen. Nun wird die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) als Betreiber des Impfzentrum alle weiteren logistischen Schritte in die Wege leiten.

„Für den Betrieb des Impfzentrums ist die KVBB gemeinsam mit ihren Partnern zuständig. Deren Aufgabe ist es nun, die Liegenschaft auszustatten und das notwendige Personal bereit zu stellen. Wir werden dabei als Landkreis selbstverständlich weiter unterstützen“, erklärt Landkreis-Pressesprecherin Ivonne Pelz die weitere Vorgehensweise auf MAZ-Nachfrage. Allerdings zeigt sich laut Ivonne Pelz der Landkreis dabei sehr optimistisch, dass alle notwendigen Maßnahmen seitens der KVBB fristgerecht abgeschlossen sein werden, um am 18. Januar das Impfzentrum wie geplant in Betrieb zu nehmen.

Ein Vorschlag des Landkreises

Der Standort HBI-Sportforum als erstes Impfzentrum in Oberhavel entstand auf Vorschlag des Landkreises selbst, wie Ivonne Pelz erklärt: „Die Kreisverwaltung hat dem Land Brandenburg und der Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg, als Betreiber des Impfzentrums in Oranienburg, zwei geeignete Standorte angeboten. Beide Standorte entsprachen den vom Land geforderten Voraussetzungen, zum Beispiel was die Größe des Objektes und die notwendige Infrastruktur angeht. Das Land hat sich nach einem Vor-Ort-Termin für das HBI-Sportforum in der Turm-Erlebniscity entschieden.“ Dahingehend schloss der Landkreis Oberhavel anschließend mit der Stadtservice Oranienburg GmbH (SOG) einen Mietvertrag ab, der vorerst auf den 31. Juli 2021 befristet ist.

Die Terminvergabe zum Impfen gegen das Coronavirus erfolgt über die zentrale Telefonhotline der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg ( MAZ berichtete). Unter der kostenfreien Hotlinenummer 116 117 können ab Montag, 11. Januar 2021, Termine vereinbart werden. Allerdings bittet die KVBB schon jetzt um Geduld, denn es kann zu längeren Wartezeiten kommen. Geimpft wird ab dem 18. Januar 2021. Zunächst wird die Impfung vor allem Menschen über 80, Bewohnern von Pflegeheimen sowie pflegendem und medizinischem Personal angeboten.

Von Knut Hagedorn