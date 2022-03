Am 30. März kommt das Oranienburger Stadtparlament zu einer Sondersitzung zusammen. Die Fraktionen der FDP, SPD , der Grünen und Piratenpolitiker Thomas Ney stellten einen entsprechenden Antrag. Einziges Thema an diesem Abend: Eine von Holding-Geschäftsführer Alireza Assadi an FDP-Fraktionschef Daniel Langhoff versendete Unterlassungserklärung.