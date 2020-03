Oranienburg: Defekte Elektronikteile an Ampelanlage führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Oranienburg

Seit geraumer Zeit entpuppt sich die Ampelkreuzung in der Oranienburger Lehnitzstraße Ecke Andre-Pican-Straße Ecke Saarlandstraße zu einem echten Ärgernis. Immer wieder ist die Ampelschaltung aus, oftmals sogar zu den Hauptverkehrszeiten. Die ohnehin schon stark frequentierte Kreuzung wird so zu einem gefährlichen Verkehrsknotenpunkt der Stadt, immer wieder sind trotz eindeutiger Vorfahrtsregeln riskante Manöver zahlreicher Autofahrer zu beobachten.

Defekte Elektronikteile sorgen für Ausfälle

Die Lehnitzstraße gehört als Landesstraße zum Hoheitsbereich der Straßenmeisterei Nassenheide als Landesbetrieb. Seit 2017 ist Gunnar Jandt Leiter der Straßenmeisterei in Nassenheide und klärt auf MAZ-Nachfrage zum Sachverhalt auf. „Die Ampelanlage wird von einer Fachfirma betrieben und gewartet, die diese Ampelanlage auch gebaut hat.“ Laut Gunnar Jandt wird die zuständige Fachfirma nach jedem Störfall informiert, die dann Techniker zur Ampel schicken. „So eine Ampel funktioniert wie ein kleiner Computer. Laut der Fachfirma sind in letzter Zeit immer mal wieder kleinere Elektronikteile defekt gewesen, die dann getauscht wurden“, ergänzt Gunnar Jandt. Da allerdings immer wieder Ausfälle der Ampelanlage auftreten, wird ein größerer Fehler vermutet. „Vor einiger Zeit gab es in Oranienburg einen größeren Stromausfall. Die Fachfirma vermutet, dass es im Zuge dessen eine Spannungsspitze in der Anlage gab. Wo jetzt genau der Fehler liegt, ist noch nicht geklärt“, so Gunnar Jandt weiter. Demnach kann es immer mal wieder zu Ausfällen kommen, die dann allerdings so schnell wie möglich von der zuständigen Fachfirma behoben werden soll.

Langfristig soll Kreisverkehr entstehen

Langfristig dürfte das Problem nicht mehr auftreten, denn die Stadt Oranienburg plant genau an der besagten Kreuzung den Bau eines Kreisverkehres. Laut dem Landesbetrieb Straßenwesen soll die Bauausführung ab dem dritten Quartal 2021 unter der Regie der Stadt Oranienburg erfolgen. Der Kreisverkehr soll die starkbefahrende Straße entzerren.

Von Knut Hagedorn