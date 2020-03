Oranienburg

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hält die Dekra Niederlassung in Oranienburg weite Teile ihres Service-Angebotes aufrecht. So gibt es beispielsweise einen Drive In für Schadensgutachten. Dort kann man ohne Voranmeldung nach einem Unfall sein Fahrzeug begutachten lassen. Außerdem geht auch der Betrieb an den Dekra Prüfstellen von Oranienburg über Prenzlau bis nach Wittenberge weiter – mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Kunden und Beschäftigten.

Dekra hält Fahrzeug-Prüfbereich aufrecht

Die Bundesländer und das Bundesverkehrsministerium sind der Auffassung, „dass die Durchführung von regelmäßigen technischen Untersuchungen der Sicherheit im Straßenverkehr dient und zur Aufrechterhaltung der systemrelevanten Logistikketten notwendig ist“, so die jüngste Stellungnahme aus dem Ministerium. „Das bedeutet für uns als Dekra den klaren Auftrag, unseren Fahrzeug-Prüfbetrieb aufrecht zu erhalten“, erklärt Jens-Peter Schultze, Leiter der Oranienburger Dekra Niederlassung. „Auch in der aktuellen Situation gilt: Die Fahrzeuge auf unseren Straßen müssen sicher sein.“ Zum Schutz der Kunden und Beschäftigten wurde eine Reihe von strengen Vorsichtsmaßnahmen eingeführt. „Dadurch werden Kontakte zwischen Personen in den Prüfhallen auf ein Minimum reduziert. Flächen und Gegenstände werden regelmäßig desinfiziert“, so der Niederlassungsleiter. „Trotz kleinerer Einschränkungen beim gewohnten Service läuft unser Prüfbetrieb praktisch normal weiter.“

Hauptuntersuchungen im Lkw-Bereich weiter möglich

Schultze empfiehlt den Kunden die Möglichkeit, online ihren Wunschtermin für die Fahrzeugprüfung zu vereinbaren. „Natürlich können Sie auch weiterhin ohne Termin zu einer unserer Prüfstellen kommen. Mit dem Online-Termin reduzieren Sie gegebenenfalls Ihre Wartezeit.“ Die Online-Terminvereinbarung ist möglich unter dekra.de/de/online-termine. Weiterhin durchgeführt werden auch die Hauptuntersuchungen in Kfz-Werkstätten, die als Prüfstützpunkt für Pkw beziehungsweise Lkw anerkannt sind. „Unsere Prüfingenieure machen auch dort bis auf weiteres ihre wichtige Arbeit“, so der Niederlassungsleiter. „Wir bitten alle unsere Kunden darum, die an unseren Prüfstellen und Stützpunkten veröffentlichten Sicherheitsmaßnahmen strikt einzuhalten“, mahnt er abschließend. „So können wir gemeinsam Verkehrssicherheit und Infektionsschutz miteinander in Einklang bringen.“

Von MAZonline