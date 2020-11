Oranienburg: Der Busbahnhof ist offiziell freigegeben

Oranienburg

Bereits um vier Uhr am frühen Donnerstagmorgen nutzen die ersten Linienbusse der OVG den neugestalteten Busbahnhof in Oranienburg. Nach knapp anderthalb Jahren Bauzeit ist der erste Bauabschnitt des neugestalteten Bahnhofsvorplatzes vollständig in Betrieb gegangen. Somit sind nun auch die beiden östlichen Bussteige im Bereich der neuen Überdachung der zentralen Haltestelle nutzbar.

Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhardt (l.) vor dem neugestalteten Busbahnhof in Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

„Hier wurde schon Großes geleistet, auch wenn wir den Zeitplan nicht ganz einhalten konnten“, zeigt sich Oranienburgs Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhardt zufrieden. Die Verkehrsfreigabe des neugestalteten Bahnhofsvorplatzes war ursprünglich für Oktober 2020 vorgesehen. Da jedoch Pflasterarbeiten in den Fahrbahnflächen aufgrund ihrer nutzungsbedingten, speziellen Bauweise nicht bei Regen oder starker Hitze durchgeführt werden konnten, verzögerte sich die Fertigstellung. Denn die Flächen mussten nach Fertigstellung noch 28 Tagen „ruhen“. Am 5. Juni 2019 begannen die Baumaßnahmen am Oranienburger Bahnhofsvorplatz, die sich komplett noch bis in den März 2022 hinziehen werden.

Die Durchfahrt der Stralsunder Straße von der Bernauer Straße aus kommend ist momentan nicht möglich. Quelle: Enrico Kugler

Nach der Fertigstellung des Fahrradparkhauses im September 2018 wurde mit der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes begonnen. „Der Neubau einer zentralen und überdachten Bushaltestelle auf dem nördlichen Teil des Bahnhofsplatzes gewährleistet ein einfaches Umsteigen zwischen den verschiedenen Buslinien und einen gefahrlosen Übergang zum Bahnverkehr“, beschreibt Gehardt die verbesserte Situation. Durch die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes soll die Aufenthaltsqualität erhöht werden, sowie die Orientierung deutlich erleichtert werden. Zudem wurde eine neue WC-Anlage errichtet, die bereits seit einigen Monaten in Betrieb ist. Insgesamt werden im gesamten Bauprojekt elf Taxistände, vier Behindertenstellplätze und sieben Kiss & Ride-Stellplätze entstehen. Auch fünf Mottoradstellplätze am Bahndamm sind vorgesehen, sowie ein Stellplatz für die Bundespolizei.

Geschäftstrassenmanager Stefan Wiesjahn (l.) machte sich vor Ort ein Bild des neuen Bahnhofsvorplatzes. Quelle: Enrico Kugler

6,14 Millionen Euro kostet das Bauvorhaben. Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt anteilig aus Städtebaufördermitteln und aus Mitteln gemäß Richtlinien des ÖPNV-Invest. Die benötigten Städtebauförderungsmittel stehen im Programm Städtebauliche Sanierung und Entwicklung zur Verfügung. Die Fertigstellung des neugestalteten Busbahnhofes wird auch die Stadt Oranienburg attraktiver gestalten, ist sich Stefan Gebhardt sicher. „Man sieht ja schon in den Morgenstunden, welch Menschenmassen täglich diesen Bereich nutzen. Auch beim jetzigen Schienersatzverkehr ist die Fertigstellung eine wichtige Maßnahme.“ Auch für die City-Gemeinschaft Oranienburg (CGO) ist der neugestaltete Bahnhofsvorplatz ein wichtiger Baustein, so machte sich auch Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn ein Bild vor Ort. „Gerade die Zuwegung zur Bernauer Straße ist für alle Gewerbetreibende sehr wichtig.“

Stralsunder Straße : Veränderte Verkehrsführung

Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes begann sofort die Baumaßnahmen des dritten und vierten Bauabschnittes. So werden in der Stralsunder Straße zwischen Willy-Brandt und Schulstraße Kanal- und Tiefbauarbeiten stattfinden, die im Auftrag der Stadtwerke Oranienburg ausgeführt werden. „Wir gehen davon aus, dass diese Arbeiten bis März 2021 abgeschlossen sind“, so Gebhardt. Anschließend werden dann die Fahrbahnen und Nebenanlagen gepflastert. „Wenn keine witterungsbedingten Baubehinderungen eintreten, sollen diese Baumaßnahmen dann Ende Juni, Anfang Juli 2021 abgeschlossen sein“, erklärt Tiefbau-Amtsleiter Stefan Gebhardt abschließend.

Von Knut Hagedorn