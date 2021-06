Oranienburg: Der „Joker“ hat Glück gebracht

Oranienburg

Als sich Melanie Menze Anfang Mai die neugebauten Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg (Woba) in der Weißen Stadt anschaute, war der Wunsch der 30-Jährigen schnell klar: „Mir haben die Wohnungen sofort gefallen und ich habe demnach mein Glück probiert und mich um eine Drei-Zimmer-Wohnung beworben.“ Knapp zwei Monate später betrat die alleinerziehende Mutter erneut die von ihr favorisierte Wohnung – diesmal mit einem unterschriebenen Mietvertrag und dem Wohnungsschlüssel in der Hand.

Melanie Menze (l.) und Nancy Hanke in der Drei-Zimmer-Wohnung von Menze. Quelle: Knut Hagedorn

Zur Unterzeichnung des Vertrags gab es für Melanie Menze auch ein Wiedersehen mit Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski, den sie zufällig Anfang Mai kennenlernte. Im Zuge der Berichterstattung der MAZ über die Wohnungsbesichtigungen gab es ein kurzes Gespräch mit der 30-Jährigen und ein Foto mit dem Geschäftsführer. „Jetzt haben Sie einen Joker, vielleicht bringt der Glück“, bemerkte damals Jarczewski schmunzelnd. „Das war schon eine witzige Anekdote, da ich Herr Jarczewski vorher nicht kannte“, sagt die Neumieterin, die bislang auf der gegenüberliegende Straßenseite wohnt und nun zum 1. Juli in die neuerrichteten Wohnungen zieht.

Melanie Menze und Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski. Quelle: Knut Hagedorn

Natürlich musste sich auch Melanie Menze ganz normal bewerben, um den Zuschlag zu bekommen. „Es ist nicht, einfach in Oranienburg bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ich bin super glücklich, dass es hier geklappt hat. Die Wohnungen sind toll geschnitten.“ Von den 80 Wohneinheiten des ersten Bauabschnitts sind bereits 40 fest vergeben – die Mietverträge sind unterzeichnet und in den Blöcken kehrt langsam Leben ein. „Wir sind guter Dinge, auch die restlichen Wohnungen zeitnah übergeben zu können. Zusagen sind schon viele da. Wir arbeiten diese nun nach und nach ab“, berichtet Woba-Mitarbeiterin Nancy Hanke. Einige Wohnungen sind noch verfügbar. Frei finanzierbare, aber auch solche mit Wohnberechtigungsschein. So wie die neue Drei-Zimmer-Wohnung von Melanie Menze. „Ich wohne nun im ersten Obergeschoss, vorher hatte ich eine Dachgeschosswohnung. Jetzt habe ich ganz andere Stellmöglichkeiten“, freut sie sich. Auch zwei behindertengerechte Wohnungen mit einer Größe von 75 Quadratmetern sind noch verfügbar, wie Nancy Hanke mitteilt.

Von Knut Hagedorn