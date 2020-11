Oranienburg: Der Weihnachtsbaum steht – mit vierstündiger Verspätung

Oranienburg

Das war alles andere als ein leichtes Unterfangen: Der Weihnachtsbaum für den Oranienburger Schlossvorplatz ließ am Montagvormittag alle Beteiligten ungeduldig warten. „Eigentlich sollte der Baum schon gegen 9.30 Uhr hier sein“, berichtete Mario Jilg, stellvertretender Leiter des Stadtbauhofes. Doch die 18 Meter hohe, fünf Meter breite und fünf Tonnen schwere Tanne hatte es in sich. „Der Baum kommt in diesem Jahr aus der Spreestraße“, erklärte Jilg weiter. Die Geschichte zum Baum konnten die Besitzer in diesem Jahr nicht liefern – sie haben das Grundstück erst kürzlich erworben.

Selbst der Tieflader wirkt klein mit dem Baum. Quelle: Robert Roeske

Mitarbeiter der Oberhaveler Firma „Bento“ brachten den Baum schließlich per Tieflader zum Schloss, wo schon ein großer Mobilkran darauf wartete, das grüne Ungetüm aufzustellen. „Es ist mal etwas anderes, aber Weihnachten ist eben nur einmal im Jahr“, schmunzelte auch Kranfahrer Peter Schmidt, der sonst in der Regel Maschinen statt Tannenbäume hebt – eine Premiere für ihn.

Für Mario Jilg ist es indes bereits das siebte Mal, dass er die Aufstellung des Baumes begleitet. „Wir machen was wir können, damit sich die Leute zu Weihnachten freuen“, bekräftigt er. Das beinhaltet auch, dass der Stadthof den Baum schmückt. „Das lassen sich die Kollegen nicht nehmen.“ Kein Wunder, haben sie doch eigens vor zwei Jahren einen Stern für den Weihnachtsbaum gebastelt. „Da freuen sich die Kollegen jedes Jahr drauf“, verrät Jilg. In der vergangenen Woche haben die Kollegen bereits für vorweihnachtliche Stimmung in der Innenstadt gesorgt und mehrere Kilometer Lichterketten angebracht. Wenn alles klappt, soll auch der Weihnachtsbaum bereits am Dienstagabend weihnachtlich erstrahlen.

Die Mitarbeiter der Firma Bento mussten noch Hand anlegen, bevor der Baum an seinem Bestimmungsort aufgestellt werden konnte. Quelle: Robert Roeske

Der Weg bis zum Schloss gestaltete sich auf Grund der Maße des Baumes schwierig – Engstellen und Ampeln machten dem Tieflader das Leben schwer. Bis die Tanne stand, mussten die Mitarbeiter von Bento-Chef Benjamin Tomczyk allerdings noch einige Mal Hand an den Baum anlegen, damit er in das vorbereitete Loch passte. „Auch wenn wir schon im letzten Jahr den Baum geliefert haben, ist es natürlich immer etwas Besonderes. Das macht man ja nicht alle Tage“, war sich der Unternehmer seiner großen Verantwortung bewusst.

Kranfahrer Peter Schmidt hob den Baum vom Tieflader. Quelle: Robert Roeske

Gegen 13.30 Uhr stand zwar der Baum, der Arbeitstag für Mario Jilg und seine Kollegen war der Tag damit trotzdem noch nicht beendet. „Am Nachmittag soll noch der Baum in Malz aufgestellt werden, bevor dann am Dienstag Friedrichsthal und der Baum für die City-Gemeinschaft in der Bernauer Straße dran sind“, berichtete er. Und auch wenn der traditionelle Weihnachtsgans-Auguste-Markt in diesem Jahr Corona-bedingt nicht wie gewohnt stattfinden kann, so wacht doch zumindest Auguste vom Balkon des Schlosses aus über die hoffentlich bald weihnachtlich beleuchtete Stadt.

Von Stefanie Fechner