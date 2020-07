Oranienburg: Deutsche Post eröffnet neue Partner-Filiale

Oranienburg

Am 17. August eröffnet die Deutsche Post in Oranienburg eine neue Partner-Filiale in der Kanalstraße 4 bis 8. In „Tom’s Angelwelt“ werden dann auch Postdienstleistungen zu folgenden Öffnungszeiten angeboten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr und Sonnabend von 9 bis 12 Uhr.

Das Partner-Filial-Modell der Deutschen Post begeht in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und hat sich bundesweit tausendfach bewährt. Seit 1995 arbeitet das Unternehmen mit Kaufleuten des Einzelhandel oder örtlichen Gewerbetreibenden erfolgreich zusammen. Dabei bieten die Kooperationspartner in ihren Kerngeschäften zusätzlich auch Postdienstleistungen an. Umfragen zufolge ist die Resonanz sowohl bei Partnern, als auch Kunden der Deutschen Post durchweg positiv: Während sich die Einzelhändler über zusätzliche Kundenfrequenz in ihrem Hauptgeschäft freuen, profitieren die Postkunden von handelstypischen längeren Öffnungszeiten und der Möglichkeit von Verbundeinkäufen. Die Deutsche Post ist heute mit ihren 13 000 Partner-Filialen, 10 500 DHL Paketshops und 4 500 Packstationen für ihre Kunden flächendeckend so gut erreichbar wie nie zuvor.

Unter www.postfinder.de können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Partner-Filialen und Paketshops, die nächstgelegenen Briefkästen inklusive Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr erreichbaren DHL Packstationen abrufen.

Von MAZonline