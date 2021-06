Oranienburg: Die „Gala der Tenöre“ in der Orangerie

Oranienburg

Die Operettenbühne Berlin präsentiert am Sonntag, den 27. Juni 2021, um 17 Uhr in der Orangerie die „Gala der Tenöre“.

Drei Berliner Tenöre

Die Kulturveranstaltungen kehren anhand sinkender Inzidenzwerte zurück in die Kreisstadt. Auch am kommenden Wochenende kommen demnach Fans der Opernmusik auf ihre Kosten. In der Orangerie werden die drei Berliner Tenöre Martin Wille, Christoph Schröter und der in Dänemark geborene Thomas Andersson das Publikum begeistern. Die drei Tenöre werden an diesem Abend Italienische Lieder und Arien zum besten geben. „Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder Livemusik anbieten können. Unsere drei Tenöre freuen sich sehr wieder vor Livepublikum spielen zu können“ erklärt Karin Müller von der Operettenbühne Berlin. Karten für das Liveerlebnis sind im Internet unter www.operettenfreunde@aol.com, an allen Vorverkaufsstellen oder telefonisch von 8 Uhr bis 12 Uhr unter der Rufnummer 030/20165968 erhältlich. In der Orangerie gilt Maskenpflicht bis zum Platz, der Abstand ist einzuhalten. Zudem ist ein negativer Coronatest vorzuweisen.

Von Knut Hagedorn