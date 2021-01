Oranienburg: Diebe schlagen im Gewerbegebiet Nord zu

Oranienburg

Am Mittwochmorgen (27. Januar) zwischen 5.30 und 6 Uhr machten sich bisher unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Straße Am Biotop im Oranienburger Gewerbegebiet Nord zu schaffen. „Sie verschafften sich unberechtigt Zugang zum Gelände und stahlen dort etwa 500 Kilogramm Kupfer sowie etwa eine Tonne Fahrzeugfelgen“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Weiterhin drangen sie gewaltsam in ein Bürogebäude ein, aus dem aber nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen wurde. Der Gesamtschaden wird mit etwa 4000 Euro beziffert, ein Kriminaltechniker untersuchte den Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls.

Von MAZonline