Oranienburg: Diese Geschäfte haben wieder geöffnet

„Wir sind sehr froh, dass wir ab Mittwoch wieder öffnen dürfen. Die vergangenen vier Wochen waren sehr hart“, freut sich Kerstin Pelz, Filialleiterin der Havelbuch-Buchhandlung in der Bernauer Straße. Ab dem 22. April werden die bisher geltenden Beschränkungen, die Mitte März griffen um dem Coronavirus Herr zu werden, ein wenig gelockert. Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern dürfen unter strengen Hygienevorschriften wieder Kunden empfangen. „Wir bereiten uns auf Mittwoch vor, der Laden wird etwas umgeräumt, um den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten zu können. Auch Schutzmasken und Desinfektionsmittel wird dann vorhanden sein“, so Kerstin Pelz.

Kerstin Pelz, Filialleiterin der Havelbuch-Buchhandlung, freut sich auf den Neustart am Mittwoch. Quelle: Knut Hagedorn

Auch viele weitere Geschäfte bereiten sich in der Bernauer Straße und im gesamten Oranienburger Stadtgebiet auf den Neustart am Mittwoch vor, in vielen Geschäften hängen bereits Schilder, die auf eine Wiedereröffnung hinweisen. „Der Umsatz ist in den vergangenen Wochen nahezu komplett eingebrochen, wir mussten auch Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken“, zeigt sich Kerstin Pelz ein wenig erleichtert.

Auch das Sportgeschäft Running Man in der Bernauer Straße wird ab Mittwoch wieder öffnen. Quelle: Knut Hagedorn

Folgende Geschäfte öffnen laut Aushang ab Mittwoch wieder in Oranienburg (Liste wird aktualisiert):

DIT Schuhhaus, Fischerstraße

Emma Das Foto Studio, Bernauer Straße

Mode Express No. 1, Bernauer Straße

Bestell und Geschenkshop Katharina Schwittau, Breite Straße

Whiskyland Oranienburg, Stralsunder Straße

Findling An & Verkauf, Bernauer Straße

Schreibwaren am Bahnhof, Stralsunder Straße

Küchenstudio M. von Ahlen, Bötzower Platz

Der kleine Markt, BlacWhit und SchuhMarkt, Bernauer Straße

Jolie 31, Bernauer Straße

Radhaus Oranienburg, Bernauer Straße

Blumenpavillon Leymann, Dr.-K.-Schuhmacher-Str.

hs Hausgerätehandel und Service, Bernauer Straße

Möbelhaus Paeske, Bernauer Straße

Fahrradhaus Klaas, Bernauer Straße

Vodafone-Shop, Bernauer Straße

Schuhhaus Oranienburg, Bernauer Straße

Schlossparfümerie, Bernauer Straße

McPaper, Bernauer Straße

Tee und Gewürz Kontor, Bernauer Straße

Havelbuch-Buchhandlung, Bernauer Straße

O2-Shop, Bernauer Straße

Ladengalerie Kolorit, Bernauer Straße

Running Man, Bernauer Straße

Anika Schuhladen ( Kaufland)

Label Womenswear, Bernauer Straße

Öffnen Sie auch? Dann schreiben Sie uns gern eine Mail an Oranienburg@maz-online.de

Von Knut Hagedorn