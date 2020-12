Sechs hauptamtliche Kräfte der Oranienburger Feuerwehr sind am 24. Dezember im Einsatz. Traditionell besucht der Oranienburger Bürgermeister die Feuerwehrkameraden und übermittelt Dankesgrüße.

Diese sechs Kameraden schieben am 24. Dezember Dienst in der Oranienburger Feuerwehrwache in der Julius-Leber-Straße. Quelle: Enrico Kugler