Dirk Blettermann macht jungen Genossen Platz

Oranienburg

Am Donnerstag wird die Oranienburger SPD einen neuen Vorstand wählen. Der bisherige Vorsitzende Dirk Blettermann wird dann nicht mehr antreten. Er will der Jugend im Ortsverein Platz machen. „Dann bin ich völlig raus aus der Parteipolitik. Und wenn man seit 1994 immer eine Funktion inne hatte, dann ist da schon ein bisschen Wehmut mit dabei“, sagt der 53-Jährige.

Seine Nachfolgerin solle Marei John-Ohnesorg werden, das habe es dem Ortsvorstand empfohlen. „Sie ist sehr besonnen und kann einen Laden mit über 100 Mitgliedern mit vielen unterschiedlichen Interessen gut zusammenhalten“, erklärt Dirk Blettermann. Lisa Wagner, Martin Vater und Matthias Hennig könnten nach seiner Vorstellung die Stellvertreter werden – Gegenkandidaten gibt es bei der Wahl bislang noch keine.

Zwei Ordnungsrufe zum Auftakt

Doch Dirk Blettermann gehöre mit seinen 53 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen. Zu Beginn der Legislaturperiode hat er sein neues Amt angetreten: Blettermann, seit 1982 Sozialdemokrat, wurde mit 30 Stimmen zum Vorsitzenden der SVV gewählt. Ein erstes Ausrufezeichen setzte er, als Blettermann den Linken-Stadtverordneten Enrico Geißler zweimal zur Ordnung rief. Der hatte den Antrag zur Stasi-Überprüfung der Parlamentarier abgelehnt, weil in der Ehrenkommission, auch „Vertreter einer faschistischen Partei“ sitzen würde – damit bezog er sich auf die AfD, die neu ins Parlament eingezogen war.

„Man kann einer ganzen Partei nicht den Stempel aufdrücken. Es wäre genauso unsachlich, als wenn man den Linken vorwirft, dass sie heute noch die Mauer-Partei sind“, sagt der Sozialdemokrat. Er habe im Nachgang mit Enrico Geißler telefoniert und ihm erklärt, wie er das nächste Mal formulieren kann, ohne sich eine Rüge einzuhandeln.

Immer um Ausgleich bemüht

„Ein guter Vorsitzender sollte immer für Ausgleich sorgen“, erklärt Blettermann, der 1980 aus Berlin-Wedding nach Oranienburg zog. Anfangs habe er damit so seine Schwierigkeiten gehabt, immerhin habe er sich in den vergangenen Legislaturperioden – seit 1998 ist er Stadtverordneter – mit CDU, Linken und Grünen verbal mitunter heftig in die Haare bekommen. „Und nun zu sagen, ich bin nur noch der Vermittler, fiel mir schwer. Aber es gelingt mir nun immer besser“, so Blettermann.

Auch die Geschäftsordnung musste er natürlich studieren, um die Sitzungen leiten zu können. Unter anderem wurde ein Passus eingepflegt, laut dem der Stadtverordnetenvorsteher nach zwei Ordnungsrufen beim dritten Mal ein Mitglied der SVV aus dem Saal schmeißen dürfe. „Ich hoffe nur, dass ich diese Maßnahme nicht mal durchsetzen muss“, sagt Blettermann. Er will einen gesunden demokratischen Streit mit einer Entscheidung am Ende. „So habe ich das gelernt und so sollte es auch sein.“ Doch die Diskussionskultur sei rauer geworden – auch in der SVV. „Ich werde nicht akzeptieren, wenn jemand persönlich herabgewürdigt wird“, so Blettermann.

Die Stadtverordneten bekannter machen

Sein Ziel sei es auch, die einzelnen Stadtverordneten bekannter zu machen, damit sie besser von den Bürgern wahrgenommen werden. „Wir haben nicht nur Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteher, sondern weitere 36, die gute Arbeit machen.“ Ein erster Schritt: im Stadtmagazin sollen die Fraktionsmitglieder einzeln vorgestellt werden.

Von Marco Paetzel