Oranienburg: Dorothea Böhnke hat sich den Pferdehufen verschrieben

Oranienburg

„Ohne Huf kein Pferd“ – diesem Leitsatz hat sich die Oranienburgerin Dorothea Böhnke seit vielen Jahren verschrieben. Seit nunmehr zehn Jahren bietet die 41-Jährige eine mobile Hufpflege an und weiß ganz genau, dass ein Huf nicht gleich ein Huf ist. „Richtige Hufe sind elementar für die Gesundheit und Bewegung eines Pferdes“, so Böhnke.

Seit 2011 ist Dorothea Böhnke selbstständig. Quelle: Privat

Für Dorethea Böhnke sind Pferde seit frühester Kindheit ein stetiger Begleiter. „Ich war schon als Schulkind immer von Pferden begeistert, mein erster Berufswunsch war damals auch Tierärztin“, erinnert sich die Oranienburgerin. Der berufliche Weg führte dann aber in eine ganz andere Richtung – Böhnke studierte Linguistik. „Ich habe aber sehr schnell für mich gemerkt, dass ich niemals ein Büromensch sein werde.“ Die Pferde blieben immer ein treuer Wegbegleiter von Dorothea Böhnke, die seit nunmehr 22 Jahren selbst Besitzerin eines Rosses ist. „Ich habe mich schon in der Jugend intensiv mit den Pferden und auch ihrer Beschaffenheit beschäftigt. Dabei habe ich auch früh bemerkt, das die Qualität der Hufe oftmals nicht die beste ist.“

Dorothea Böhnke hat den Schritt in die Selbstständigkeit nie bereut

Ein weiterer Schritt in die spätere Selbstständigkeit war ein Hobby von Dorothea Böhnke – das Distanzreiten. „Man hat einfach immer wieder gesehen, wie schlecht teilweise die Hufqualität war. Da stand mein Entschluss irgendwann fest, mich hauptberuflich genau darum zu kümmern.“ Den Schritt in die Selbstständigkeit hat Böhnke nie bereut, auch wenn es laut eigener Aussage gerade in der Anfangszeit schwierige Momente zu überstehen gab. Böhnke selbst bezeichnet sich als Hufbearbeiterin und hat sich dabei auf Hufschuhe und Hufeisen aus Kunststoff spezialisiert.

Dorothea Böhnke hat sich auf Hufschuhe spezialisiert. Quelle: Enrico Kugler

„Man sieht auf den ersten Blick, ob Hufeisen falsch verwendet werden“, berichtet die Oranienburgerin. In ihrer Arbeit hat Böhnke auch immer wieder festgestellt, das es falsche Herangehensweisen gibt im Umgang mit Pferden. Der Klassiker ist dabei laut Dorothea Böhnke eine zu lange Zeit zwischen Besuchen von Hufschmieden. „Hier wäre es ideal, alle vier bis sechs Wochen einen Hufschmied kommen zu lassen.“ Ebenfalls sieht Böhnke oftmals Versäumnisse bei der Haltung und Fütterung der Pferde, auch benötigen die Vierbeiner laut der 41-Jährigen ausreichend Platz für die tägliche Bewegung. „Man kann im Umgang mit Pferden sehr viel falsch machen. Auch ich lerne jeden Tag neu dazu“, so Böhnke. Demnach bedauert es auch die Oranienburgerin, dass die einstmals angedachte Idee eines Pferdeführerscheines im Sande verlief. „Das wäre zum Wohle der Tiere auf jeden Fall überlegenswert.“

Hufschmiedbranche fehlt der Nachwuchs

Die Branche des Hufschmiedes benötigt zudem laut Dorothea Böhnke qualifizierten Nachwuchs. „Es fehlt definitiv an Nachwuchs. Jahrelang war dieser Beruf auch komplett unterbezahlt, das hat sich glücklicherweise etwas verändert. Aber man darf auch nicht vergessen, dass dieser Beruf auch körperlich extrem anspruchsvoll ist. Ich bin auch jeden Tag unterwegs und betreue teilweise bis zu zehn Pferde am Tag. Das ist körperlich extrem herausfordernd und dieser Beruf ist nicht umsonst sehr von Männern geprägt“, so Böhnke. Dorothea Böhnke hat selbst keinen festen Arbeitsplatz, sondern ist eine mobile Hufbearbeiterin. Die Kundschaft zieht sich dabei quer durch die Landkreise Oberhavel, Barnim und der Uckermark.

Über 200 Kunden hat die mobile Hufpflege Dorothea Böhnke. Quelle: Privat

Böhnke bevorzugt Hufschuhe und -eisen aus Kunststoff. Ein normales Hufeisen ist aus Stahl und demnach starr. Aber ein Huf verändert sich, demnach hat man auch festgestellt, dass starre Hufeisen viele Nachteile haben.“ Kunststoffhufeisen haben daher laut Böhnke den großen Vorteil, dass sie flexibel sind und sich dem natürlichen Hufmechanismus anpassen. Zudem können sie nicht nur mit Nägeln befestigt werden sondern hufschonender geklebt werden. „Demnach gibt es auch keine Löcher in den Hufen wie beim Nageln“, so die Hufbearbeiterin. Allerdings sieht auch Dorothea Böhnke, dass sich dennoch immer noch viele Pferdebesitzer eher für die Hufeisen aus Stahl entscheiden, schon allein des Preises wegen, da Stahlhufeisen deutlich günstiger sind. „Veränderungen am Huf benötigen zudem Zeit, bis sie Wirkung zeigen und sich der Zustand des Pferdes verbessert. Das kann schon bis zu einem Jahr dauern“, so Böhnke. Knapp 200 Kunden umfasst der Stamm von Böhnke, die auch Hufseminare für Pferdebesitzer anbietet. Langfristig möchte sie sich spezialisieren auf Tierheilpraktikerin und Physiotherapeutin.

Von Knut Hagedorn